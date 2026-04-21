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5/1勞動節也是武財神生日！「5大徵兆」代表財運飆升

1.夢見鳥或大雨：

2.左眼皮跳動：

▲左眼皮跳動代表偏財運旺，可能出現額外收入或意外進帳。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

3.連續看到數字「4」：

4.面部出現油光：

5.看見很多青蛙與蟾蜍：

▲看到青蛙或蟾蜍，象徵風水佳、具有帶財意涵。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

今年國曆5月1日勞動節，同時也是農曆3月15日武財神誕辰，命理專家小孟老師表示，這段時間財氣流動特別明顯，若近期生活中陸續出現5大特定徵兆，代表財運升溫、意外之財將至，包括夢見鳥或大雨、左眼皮跳動、臉部出現油光等，都是財運升溫的訊號，甚至可能迎來意外之財，提醒民眾可以多加留意日常細節變化。小孟老師表示，若在夢境中出現鳥類，象徵喜鵲報喜、好事將近，意味財氣逐漸聚集，甚至有機會中大樂透；而夢見降雨則被視為「財水」降臨，雨勢越強代表財運越旺，顯示近期可能有發財契機靠近。小孟老師指出，傳統觀念中強調陰陽對應，流傳「左眼跳財、右眼跳災」的說法，因此若近期左眼皮頻繁跳動，常被解讀為偏財運提升，可能出現額外收入或意外進帳。「4」在東方因與「死」諧音常被視為不吉，但在西方文化中則代表風、火、水、土四大元素，象徵四方俱全、圓滿穩定。若近期反覆看見數字4，不需過度擔心，反而可能意味偏財運正在累積、逐漸增強。小孟老師提到，臉部狀態也被視為觀察運勢的指標之一。若近期臉上出現明顯油光，代表好運與偏財運同步上升，財運流通順暢，建議可嘗試購買大樂透或威力彩，有機會迎來大獎。傳統風水觀點認為青蛙與蟾蜍多出沒於氣場良好的環境，也常被製作成咬錢幣的開運擺飾，象徵招財納福。因此若近期頻繁看到這類動物，通常被視為帶財象徵，預示財運將至。