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國民黨中央考紀會日前針對前發言人蕭敬嚴、前副發言人賴苡任考紀案開會討論，審議後決定給予賴申誡處分，蕭則處以停權1年，這也代表正面對汐止、金山、萬里區議員初選的蕭敬嚴將無法參選議員，但也因此引發黨內互轟的局面，而後蕭已發表聲明宣布退選議員。對此，國民黨台北市黨部主委、市議會議長戴錫欽今（20）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，若是風波再延燒一個月，的確憂慮影響新北選情。「我不是批評蕭敬嚴！」戴錫欽談到去年大罷免時，直言越是面臨生死存亡關頭，越是可以知道一個人的行為及尺度，在選舉熱戰時，蕭是站在哪邊？用什麼角度針貶同黨同志？這在大罷免期間感受會非常深。戴錫欽以自己為例，原本任職於媒體，若不是因為親民黨主席宋楚瑜創立親民黨，他也不會離開媒體圈加入親民黨從政，在此之後，即便自身想法觀點與黨不同，也絕對不會攻擊，從政之人必須用以成熟的態度拿捏好自身言行分寸，「直到現在我仍很感謝宋楚瑜及親民黨」。由於蕭敬嚴因發言爭議遭考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出，對於是否影響新北選情，甚或影響國民黨新北市長參選人李四川？戴錫欽直言，考紀會會拿捏尺度，若是風波再延燒一個月，的確憂慮影響新北選情。