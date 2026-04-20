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新北林口區文化一路二段12日中午發生一起意外事故，一名年僅11歲的男童當時騎腳踏車於人行道上，怎料，卻疑似遭到停車場突然駛出的車輛嚇到，導致車輛瞬間失控，連人帶車摔倒在樹下，一旁民眾見狀後立即上前攙扶。警方獲報到場後，依規定替現場人員實施酒測，而男童父親也將男童酒測的畫面上傳在網路上，意外引發討論。男童父親於社群網站Threads上發文，表示兒子被從停車場出來、未減速停等的車輛嚇到不慎撞到樹，「還好沒什麼大礙，車輛爆胎我們自費修好也沒做任何求償。」而男童父親也PO出一段酒測的影片，驚訝寫下：「不過原來警察做筆錄，小朋友也要酒測！」貼文曝光後，瞬間引發網友討論，「我小四的兒子走路被機車撞，也是有吹酒測」、「人行道連腳踏車都是要牽的喔」、「還好弟弟沒事」。另對於網友質疑是否可在人行道騎腳踏車一事，男童父親也貼出現場告示，「林口文化一路二段兩側的人行道均可騎腳踏車（但還是以行人優先），所以腳踏車能不能騎人行道，基本上以標示為主。」對此，警方提醒，無論是駕駛或自行車騎士，行經路口或出入口時皆應提高警覺，確實做到「停、看、讓」，以避免類似事故再次發生，確保用路安全。