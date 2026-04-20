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▲一名球迷突然從觀眾席翻越護欄衝入球場，並全速朝左外野方向奔跑，遭保全擒獲。（圖／美聯社／達志影像）

在今（20）日洛杉磯道奇隊客場挑戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，發生了一起讓人錯愕的插曲。比賽進行中，在輪到韓籍球星金慧成打擊時，一名觀眾突然從觀眾席躍下，衝進場內狂奔，最終遭到球場工作人員以強力的美式足球式「擒抱」動作制伏並帶離現場，賽事也因此一度中斷。意外發生在第8局，當時道奇隊以2分落後，在2出局一壘有人的關鍵時刻，韓籍強打金慧成正準備進行該場比賽的第4次打擊。就在此時，一名球迷突然從觀眾席翻越護欄衝入球場，並全速朝左外野方向奔跑。面對這突如其來的狀況，站在打擊區的金慧成顯得相當錯愕，只能目瞪口呆地看著該名球迷在場內橫衝直撞。球場保全與工作人員反應迅速，立刻上前追捕，並由一名工作人員以一記猛烈的衝撞將其撲倒在地，隨後在多名人員合力下將該名粉絲架離球場。比賽在短暫中斷後恢復進行。雖然遭到意外干擾，金慧成仍展現出極佳的心理素質，隨即擊出左外野平飛安打，將得分機會進一步擴大。然而，道奇隊隨後的打者未能延續火力，這波攻勢最終無功而返，沒能成功追平比分。終場道奇隊以6：9負於洛磯隊，吞下本季首次2連敗。儘管大谷翔平單場貢獻2安打並寫下連續51場上壘的壯舉，但這場比賽卻因為球迷亂入的插曲以及球隊遭到逆轉，顯得有些美中不足。針對此次粉絲亂入事件，大聯盟官方與球場方再次呼籲，球迷應理性觀賽，任何擅自進入球場範圍的行為不僅會遭到驅逐出場，還可能面臨永久禁止入館及相關法律起訴。這起意外雖然讓現場觀眾虛驚一場，但也再次提醒了球場安保的重要性。