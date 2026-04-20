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發布海嘯警報的沿岸如下：

發布海嘯注意報的沿岸如下：

日本青森縣於20日下午4時53分發生規模7.4地震，日本氣象廳資料顯示，三陸沖（Sanriku Coast）發生芮氏規模7.4的極淺層強震，青森縣部分區域觀測到震度5強的搖晃，氣象廳已發布海嘯警報，最高可能來到3公尺。根據日本氣象廳資料顯示，震央位於三陸外海，震源深度為10公里，地震規模推定為芮氏規模7.4。各市町村的震度部分：震度5強：青森縣階上町。震度5弱：青森縣八戶市、青森縣七戶町、青森縣東北町、青森縣おいらせ町、青森縣五戶町、青森縣南部町、岩手縣盛岡市、岩手縣宮古市、岩手縣花卷市、岩手縣二戶市、岩手縣八幡平市、岩手縣矢巾町、岩手縣普代村、宮城縣登米市、宮城縣涌谷町。日本氣象廳表示，下午4時53分左右，針對在三陸外海發生的地震，氣象廳已對岩手縣沿岸以及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報。預計將出現高海嘯。預測的海嘯高度為3公尺。海嘯即將來襲，請立即逃離。氣象廳呼籲民眾回想東日本大震災的情況，為了保護生命，請迅速避難。現在立刻前往儘可能高的地方避難，若附近沒有高地，請前往高樓的頂部，或逃往遠離海岸的地方。請絕對不要停下或折返。在逃生的同時，也請呼籲周圍的人一起避難。海嘯有可能超過預測的高度，可能會沿著斜坡快速上升，並向內陸深處湧入。海嘯可能會多次襲來，並突然變得更高。相關資訊可以透過智慧型手機或行動電話取得，請務必迅速避難。此外，從北海道至福島縣沿岸也已發布海嘯注意報。請遠離海岸以及河口附近，不要靠近，也不要前往查看情況。▼ 岩手縣（預測高度：3公尺）▼ 北海道太平洋沿岸中部（預測高度：3公尺）▼ 青森縣太平洋沿岸（預測高度：1公尺）▼ 宮城縣（預測高度：1公尺）▼ 北海道太平洋沿岸東部（預測高度：1公尺）▼ 北海道太平洋沿岸西部（預測高度：1公尺）▼ 福島縣（預測高度：1公尺）