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民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出疑似遭人攻擊，造成現場多人咳嗽、呼吸道不適。案情今日出現大反轉，台中市警局調查發現，元兇竟是現場指揮第六分局分局長周俊銘。市警局對此表示深感遺憾與歉意，周俊銘記兩小過、調任非主管職務，並依傷害罪嫌函送法辦。調查指出，競選團隊18日上午向警方報案後，專案小組透過監視器與秘錄器過濾可疑人車。原本鎖定的共乘機車2人已排除涉案，反而在影像中發現，分局長周俊銘因隨身辣椒水噴霧器損壞，竟直接朝地面噴灑處理，而非交由部屬帶離。此舉導致辣椒水分子隨空氣擴散，造成參選人掃街拜票及路過民眾強烈不適。台中市警察局強調，周俊銘分局長身為資深幹部，其應變作為核有嚴重疏失。目前已決議給予周員「記過兩次」處分，並建請警政署調整為非主管職務。此外，由於參選人劉芩妤已正式提出傷害告訴，全案也將依傷害罪嫌函送臺中地檢署偵辦。對於這起「警界高層誤噴」意外，台中市警局長吳敬田亦表示，督導不周並自請處分。警方承諾，面對2026年選舉將會加強勤務專業訓練，避免類似烏龍事件再次發生，確保所有參選人與民眾的安全。