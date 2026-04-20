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▲警方出示蓋子破裂的辣椒水噴霧罐。（圖／台中市警局提供，2026.04.20）

▲警方列出周俊銘4次噴灑辣椒水的時地。（圖／台中市警局提供，2026.04.20）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日晚在逢甲夜市拜票疑遭辣椒水攻擊，警方大動作成立專案小組，過濾385支監視器、影片，竟發現分局長周俊銘4度朝地面噴灑辣椒水，周俊銘眼見東窗事發，向警察局長吳敬田坦承。吳敬田表示，周俊銘發現噴霧器的噴頭卡住、辣椒水不斷滲漏，才對地面噴灑，並非惡意攻擊。但他未立即離開現場，且事發後24小時才承認，顯有重大疏失處置不當，嚴重影響警譽，除了加重記2小過、調離非主管職，並函送檢方偵辦。吳敬田今（20）日親自主持記者會，他透露周俊銘當時是指揮官，執勤時發現隨身帶的辣椒水噴霧器黑色塑膠蓋破了，打開黑蓋後想試試還能不能用，因此按了一下，不料按壓後竟卡住彈不回來，辣椒水持續滲漏。吳敬田說，此時最好的處置方式是馬上離開現場，周俊銘卻繼續執勤，只要發現一定的量流出來，就找機會往下噴，想讓辣椒水漏光，附近民眾4度聞到異味掩鼻。刑警大隊長紀延熹說明偵辦過程時表示，17日當晚警方就成立專案小組，隔天上午9時，劉芩妤到第6分局報案，11時由局長召開專案會議，初步排除兩名騎機車的男子涉案，經過濾道路監視器、維安人員密錄器、店家監視器共385支，傍晚5時就發現周俊銘疑似使用辣椒水，周本人則是晚間22時向局長坦承使用辣椒水。吳敬田公開對民眾黨及創黨主席柯文哲、市議員參選人劉芩妤致歉，強調未來會做更嚴密的警衛布署、保護眾人安全。周俊銘身為分局長，遲至專案小組成立24小時後才致電局長，市警局認為其有重大疏失處置不當，嚴重影響警譽，鑑於警官身分本該做為表率，因此加重記過2次、依《傷害罪》移送中檢。吳敬田說，他個人督導不周的部分，將向警政署自請處分。