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▲崇德馬光中醫院長王垣皓問診細心親切，展現專業醫療服務。（圖／馬光中醫提供）

▲CRM顧客關係服務人員即時回應需求，提升整體就醫體驗。（圖／馬光中醫提供）

▲崇德馬光中醫坐落東區生活圈，延續品牌「善待患者」的核心理念，斥資重金打造明亮、開闊的五星級候診環境。（圖／馬光中醫提供）

看準台南東區深厚的生活底蘊與居民對高品質醫療的強烈渴望，知名連鎖中醫集團馬光醫療網正式啟用全台南全新院所「崇德馬光中醫診所」，成為全台的第27家分院及大台南地區的第6家分院。這也是繼崇學馬光後，品牌在同區的第二個戰略據點，透過「量能擴大」與「精緻服務」的雙重升級，重新定義南台灣的中醫就醫體驗。台南民眾對「節氣養生」與「食療調理」有深厚基礎，中醫在台南不只是處理感冒、痠痛，更多是針對婦幼轉骨、產後調理與慢性病長期追蹤。這種高頻次、長週期的就醫生態，也使得優質診所面臨量能消化的考驗。馬光醫療網執行長黃福祥表示：「我們觀察到，台南市民對於中醫的需求已從『治療』轉向『長期的體質守護』。現有的崇學馬光診所雖長期滿載，但為了給居民更從容、更優雅的就醫空間，我們就近選擇於崇德商圈開設分院，這不只是擴點，更是對台南民眾信任的回應。」崇德馬光分院緊鄰台南市立醫院與崇德公有市場，是東區生活脈動的核心。崇德馬光的進駐，與崇學馬光形成了「雙指標服務圈」，不僅能有效分流候診人潮，更藉由醫師群的專業互補，涵蓋了從傳統針灸傷科、內科調理到現代婦幼成長等全方位診療。這種「分診不分心」的策略，能讓東區居民無論身處哪一端，都能在短時間成本的生活圈內，找到最熟悉的健康後援。延續品牌「善待患者」的核心理念，崇德馬光斥資重金打造明亮、開闊的五星級候診環境，徹底翻轉傳統診所擁擠、沉悶的刻板印象。此外，透過數位化的預約管理與CRM顧客關係服務系統，民眾將能享受更精準、更具溫度的客製化服務，將台南的人情味與現代醫療效率完美結合。馬光期待透過崇德院的加入，讓台南東區的中醫醫療生態更臻完善，持續傳遞「照護市民健康」的溫暖光芒。