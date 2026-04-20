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▲頌樂（中）從因身材變胖，在台上飆高音時，腰帶突然爆開。（圖／八大綜合台提供）

Solar頌樂變腫「唱一半腰帶爆開」！黑歷史曝光

▲頌樂（中）想拍恐怖片，翻白眼、倒吊都來者不拒。（圖／八大綜合台提供）

韓國女團MAMAMOO成員「頌樂」（Solar）以個人之姿出道，日前登上《娛樂百分百》宣傳新單曲〈總有一顆屬於你的星球〉，聊到一半竟開始自爆黑歷史，自己一次演出發生糗事，頌樂回憶起多年前因為身材變胖，在台上飆高音時，腰帶突然爆開，「當下被嚇到了，很慌張地抓著腰帶，也很想刪掉這段回憶！」節目中，頌樂分享自己最糗的演出經驗，曾經因為身材變胖，導致演出飆高音時腰帶突然爆開，回想當下她笑說：「被嚇到了，很慌張地抓著腰帶，很想刪掉這段回憶！」主持人小賴與偉晉紛紛驚恐，不敢相信。頌樂也聊起私下興趣，熱愛看恐怖片之外，未來只要接到邀約，演什麼角色都沒關係，偉晉好奇問：「要妳演翻白眼的鬼，甚至要倒吊吊鋼絲都可以？」頌樂毫不猶豫一口答應，小賴讚嘆一番：「接受度很高！」接著小賴向頌樂分享台灣拍恐怖片的習俗，演員會把有放錢的紅包袋放進口袋，收工後要把紅包錢花掉，意思指不會把片場不乾淨的東西帶回家，頌樂則表示：「韓國即使拍死掉的戲，拍攝完也只是說『辛苦了』。」台韓拍戲文化雖然有些差異，但大家都不約而同認為共同特色是親切，頌樂提起自己在台灣拍MV時，碰到攤販送玉米，感受到台灣民眾的熱情，相當歡喜，本集內容已於八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道上架。