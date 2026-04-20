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新品牌「食悅」中山區開幕！香川縣傳奇烏龍麵直送來台

山田家傳奇有多狂？

▲「食悅」引進香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」烏龍麵直送來台。（圖／食悅 うどん天ぷら提供）

讚岐烏龍麵代表！食悅：原物料皆由日本原裝進口

▲「明太子白醬烏龍麵」，鹹香誘人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲開幕限定「波士頓龍蝦烏龍麵」限量開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

烏龍麵、炸物買一送一！食悅開幕優惠一次看

全品項買一送一！

龍蝦烏龍麵73折優惠！

食悅 うどん天ぷら 餐廳資訊

▲台灣「食悅 うどん天ぷら」烏龍麵新店開幕，進駐中山區。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「食悅 うどん天ぷら」完整菜單一圖看懂。（圖／記者蕭涵云攝）

麵屋一燈：「佃煮香魚胡麻柚冷麵」88折身分證優惠！抽獎半價

炙上名物！佃煮香魚胡麻柚冷麵」348元），清爽柚香中吃得到濃郁胡麻味，搭配日式佃煮香魚，炙燒焦香風味打開味蕾；另外還有「初夏香魚雙人套餐」698元、「 柚香晶凍可爾必思」49元可選。



即日起至4月22日，凡身分證名字對中「ㄒㄧㄤ」或「ㄩ」注音者，到麵屋一燈消費「 佃煮香魚胡麻柚冷麵」可享88折優惠 ；即日起至5月31日，點購「佃煮香魚胡麻柚冷麵」 且單筆結帳滿500元，可參加「轉味好運轉盤」活動，有機會獲得「39元飲品兌換券」、 「39元手路菜兌換券」、「拉麵半價券」或「套餐升級券」 等好禮。



▲麵屋一燈初夏限定新品「佃煮香魚胡麻柚冷麵」、「初夏香魚雙人套餐」。（圖／麵屋一燈提供）



喜歡日本美食的民眾有口福了！台灣烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」進駐中山區，引進香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」烏龍麵直送來台；明（21）日開幕優惠連續6天，全品項烏龍麵、炸物「買一送一」；還推出極限量波士頓龍蝦烏龍麵爽吃，新店菜單、價格一次整理。被譽為東京拉麵之王的麵屋一燈，身分證對中姓名「ㄒㄧㄤ」或「ㄩ」開吃初夏「佃煮香魚胡麻柚冷麵」88折，消費滿額還可抽獎半價優惠。「食悅 うどん天ぷら」由日本株式會社EAST Inc.社長長島秀晃親自引進，主打極致職人工藝的烏龍麵，在台北中山區開幕全新品牌「食悅 うどん天ぷら」。全台首間，引進日本香川縣50年名店「うどん本陣 山田家」製麵的烏龍麵店。有鑒於台灣難以品味到純粹的職人之作，為讓大家有機會品嚐道地讚岐烏龍麵，長島秀晃社長表示：「我們決定將山田家的味道原封不動帶來台灣。」使用當地生產小麥作的專屬研發小麥粉，搭配日本四國名山「五劍山」的過濾水源，堅持傳承古法製作麵條，經「踩、揉推麵團」、「手擀」等繁瑣步驟；不使用防腐劑、「急速冷凍技術」鎖住小麥香氣與彈性。原物料皆由日本原裝進口的「食悅 うどん天ぷら」，重金聘請東京五星級飯店大廚來台技術傳授，經過一個月反覆測試，成功復刻出正宗日本風味的四款湯頭。除了入門款和風昆布烏龍麵、雞湯烏龍麵，推薦明太子白醬烏龍麵、炙燒牛肉烏龍麵等，炸物天婦羅則有炸蝦、牡蠣、雞柳條、山藥等。最狂的是，「食悅 うどん天ぷら」歡慶開幕，還推出極限量「波士頓龍蝦烏龍麵」，一碗霸氣放入個頭碩大的半尾龍蝦，讓大家搶先嚐鮮。「食悅 うどん天ぷら」4月21日正式開幕，4月21日至4月26日連續6天限時開幕優惠：◾️◾️每日限定12碗（午、晚餐各6碗）「波士頓龍蝦烏龍麵」，開幕期間可享588元優惠價（原價799 元，不參與買一送一，每人限購一碗。）地址：台北市中山區中山北路一段83巷40號電話：02-7702-7656被譽為東京拉麵之王的麵屋一燈，迎接初夏推出全新季節限定新品「