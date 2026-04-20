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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布本作已獲得了商店銷售排行第一名，同時UR「Ex-S鋼彈（EX）」及UR「鐵騎鋼彈（Season2規格）（EX）」等陣容正於精選機體補給中登場。本作榮登商店銷售排行第一名！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！限期UR單位「Ex-S鋼彈（EX）」／UR「矢坂真生」及UR「鐵騎鋼彈（Season2規格）（EX）」／UR「伊蘭‧凱萊斯（強化人士五號）」於精選機體補給強勢登場！還有UR支援人員「普洛斯佩拉＆靜寂‧零」等陣容同步亮相。