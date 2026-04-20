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誰能收新人獎？NBA美國職籃（National Basketball Association）今（20）日聯盟公布2025-26賽季「Kia NBA 個人年度獎項」，其中新人獎由弗拉格（Cooper Flagg）、艾吉康（VJ Edgecombe）、克努佩爾（Kon Knueppel）搶下三強。可惜除了費城76人的艾吉康外，本季數據讓人連結到喬丹（Michael Jordan）的弗拉格、已經歷史留名的射手克努佩爾都已無緣季後賽，新世代要如何接棒備受考驗。獨行俠原預期讓選秀狀元弗拉格先適應職業節奏，沒有預料到他能在陣中傷兵潮影響下，被迫提前「跳級」扛起大旗，還能以菜鳥之姿扛起團隊重任，成為進攻核心，弗拉格上場70場為隊裡第二多，他季場均繳出21分、6.7籃板、4.5助攻與1.2抄截，這四項成績都是隊內最高，也是繼1973-74賽季聯盟統計數據完整以來，在「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，史上唯二能達成此成就的超級新人。不過，想再看弗拉格成長，要等到下一賽季才有機會繼續見證他的蛻變。克努佩爾第一年就展現不可思議的外線準度，無疑是NBA歷史上進入聯盟時，最成熟的三分射手，他成為第一位在出道賽季投進200顆三分球的新秀，在這個賽季甚至超過所有隊伍的射手群，以273顆三分球獨占鰲頭。雖克努佩爾在賽季末段撞上「新秀牆」表現下滑，但他的整體表現依然維持，3月對上尼克隊單場繳出26分、三分球10投6中，4月對上溜馬三分球則是9投4中，拿下20分，後幾場開始出現命中率下滑趨勢，不過仍維持場均18.5分、5.3籃板、3.4助攻、三分球命中率42.5%以及投籃命中率47.5%，射手有望持續進化，在下個賽季寫下更多三分球紀錄。在今年新秀挑戰賽中挺身而出的得分後衛艾吉康，以在「關鍵時刻」表現出名，外圍防守與切入上籃能力都有目共睹，是新人獎三人選裡唯一還能挑戰季後賽的球員。他今天先發上場對上塞爾提克，上場33分鐘拿13分，16投6中，三分球5投0中，進攻端雖手感稍冷，但其戰略價值仍受教練團肯定。然而，艾吉康在4月對上巫師時，15投10中、23分、10助攻的亮眼成績，本賽季場均16分，此外5.6籃板、4.2助攻、1.3抄截，各項數據都是隊中前三，尤其是助攻表現為第2名。埃奇庫姆來自巴哈馬小島，從小家庭環境相當困苦，甚至無電可用，他表示，自己是受到老鷹隊希爾德（Buddy Hield），希望來到美國後能繼續為在家鄉的年輕孩子們鋪路。