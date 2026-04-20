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▲大聯盟10屆三壘金手套獎得主亞瑞納多（Nolan Arenado），過去受訪時也曾提到彈跳球的傳球原因。（圖／美聯社／達志影像）

效力底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今（20）日擔任先發三壘手對決紅襪，雖然首安尚未出爐，但8局下一次反手接下強勁滾地球、再長傳至一壘的美技，被MLB台灣粉絲團轉發，吸引超過3000位球迷按讚，但由於球經一次彈跳才進一壘手手套，留言區就有人質疑其臂力差，引發球迷間論戰。李灝宇4月18日正式登上大聯盟，雖然3打數無安打，前段還有暴傳失誤，但後續也曾上演跨區辦案的美技，讓老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）賽後也點名他的表現。本場紅襪派出王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）掛帥，李灝宇再度獲得先發機會，打擊區上4打數無安打，首安仍未出爐，但八局下一次防守再度成為焦點。面對康崔拉斯（Willson Contreras）打出初速高達109.2英哩的滾地球，李灝宇展現極快反應退後，用反手接下，再快速將球長傳至一壘，經過一個彈跳後由一壘手順利接下，現場主播也讚嘆，「這球是一次漂亮的邊線防守！」MLB台灣粉絲團賽後也特別擷取李灝宇這次防守，強調他展現出精彩的對角線長傳，但有部分球迷就質疑李灝宇臂力，無法將球從三壘順利傳到一壘，引發兩派球迷論戰，質疑者甚至被稱作鍵盤俠。實際上，大聯盟10屆三壘金手套獎得主亞瑞納多，過去受訪時就曾提到，內野手將球傳到一壘時，有時不是臂力不夠，而是故意採用彈跳傳球（One-Hop Throw）。其主因是為了降低傳球失誤風險，也能讓一壘手更輕鬆地接球。當傳球距離較遠、或是陽光較強時，讓球提前落地、一壘手得以用更清楚的低視角，去計算彈跳再接下，有時比起長距離的不落地傳球更好接。