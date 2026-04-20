洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）憑藉史無前例的投打二刀流實力，促使大聯盟修改規則，然而這項被球迷稱為「大谷規則」的制度，現在卻引來美媒與業界專家的強烈質疑。前大聯盟總經理、現任知名體育媒體《The Athletic》分析師的波登（Jim Bowden）今（20）日公開發聲，認為這項規則讓道奇隊在球員名單配置上享有不公平的優勢，主張應予以廢除。
變相多一名投手？波登：這對其他球隊不公平
曾任紅人隊與國民隊總經理的波登，在個人社群平台（X）上發文直指：「我認為MLB是時候重新審視『大谷規則』了，應該撤銷讓道奇隊能多註冊一名投手的特權。」
波登進一步解釋，他並不反對大谷在擔任先發投手退場後，繼續以指定打擊（DH）身分留在場上，「但他（大谷）在球員名單（Roaster）上的優越地位，在我看來並不公平。」
道奇隊變相擁有14名投手的調度優勢
根據目前的球員註冊規定，大谷翔平被歸類為獨特的「二刀流選手（Two-Way Player）」。目前道奇隊的球員名單編制為：
投手： 13人
二刀流選手： 1人（大谷翔平）
捕手： 2人
內野手： 5人
外野手： 5人
波登認為，這在實質運作上等同於道奇隊擁有了「14名投手」。在現行規定限制球隊最多僅能註冊13名投手的框架下，道奇隊因為大谷的身分，能多帶一名投手分擔投球局數，這在長期的球季調度與季後賽中，無疑形成了巨大的競爭優勢。
大谷規則的由來與現況
所謂的「大谷規則」是在2022年實施，規定先發投手若同時擔任指定打擊，在投手身分退場後，仍能以指定打擊身分繼續留在打線中。這項規則初衷是為了增加比賽觀賞性與鼓勵二刀流選手發展，但隨著大谷翔平加盟實力強大的道奇隊，這項規則是否破壞了競爭公平性，對此有不少討論。
目前波登的觀點在網路上引發兩極討論，支持者認為公平性是運動競賽的基石；反對者則認為，能達成二刀流註冊條件的選手極其稀少，這是大谷憑實力為球隊贏得的紅利。
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曾任紅人隊與國民隊總經理的波登，在個人社群平台（X）上發文直指：「我認為MLB是時候重新審視『大谷規則』了，應該撤銷讓道奇隊能多註冊一名投手的特權。」
波登進一步解釋，他並不反對大谷在擔任先發投手退場後，繼續以指定打擊（DH）身分留在場上，「但他（大谷）在球員名單（Roaster）上的優越地位，在我看來並不公平。」
根據目前的球員註冊規定，大谷翔平被歸類為獨特的「二刀流選手（Two-Way Player）」。目前道奇隊的球員名單編制為：
投手： 13人
二刀流選手： 1人（大谷翔平）
捕手： 2人
內野手： 5人
外野手： 5人
波登認為，這在實質運作上等同於道奇隊擁有了「14名投手」。在現行規定限制球隊最多僅能註冊13名投手的框架下，道奇隊因為大谷的身分，能多帶一名投手分擔投球局數，這在長期的球季調度與季後賽中，無疑形成了巨大的競爭優勢。
大谷規則的由來與現況
所謂的「大谷規則」是在2022年實施，規定先發投手若同時擔任指定打擊，在投手身分退場後，仍能以指定打擊身分繼續留在打線中。這項規則初衷是為了增加比賽觀賞性與鼓勵二刀流選手發展，但隨著大谷翔平加盟實力強大的道奇隊，這項規則是否破壞了競爭公平性，對此有不少討論。
目前波登的觀點在網路上引發兩極討論，支持者認為公平性是運動競賽的基石；反對者則認為，能達成二刀流註冊條件的選手極其稀少，這是大谷憑實力為球隊贏得的紅利。