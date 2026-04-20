日本青森縣三陸沖近海稍早發生7.4強烈地震，日本氣象廳稍早又修正規模為7.5，這起地震深度僅10公里，氣象廳發布海嘯警報，岩手縣與青森縣沿海預計高度可能來到3公尺，當地最新畫面曝光。

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根據NHK與讀賣新聞等日媒報導，這起規模7.5強烈地震發生於當地時間20日下午4時53分左右，青森縣三八上北地區觀測到震度5強。日本氣象廳已對岩手縣與北海道發布海嘯警報。

東北地區交通也受到影響，東北新幹線在東京至新青森站之間的上下行路線已暫停運行。此外，秋田新幹線在盛岡－秋田站之間的上下行路線也已暫停運行。受到地震影響，東海道新幹線在東京－靜岡站之間的上下行路線發生停電，目前已暫停運行。

▲日本青森7.5強烈地震，東北與秋田新幹線暫停營運，許多日本民眾在車站內掌握最新交通狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本青森7.5強烈地震，東北與秋田新幹線暫停營運，許多日本民眾在車站內掌握最新交通狀況。（圖／美聯社／達志影像）
日本氣象廳已對北海道太平洋沿岸中部與岩手縣發布海嘯警報，預測海嘯最大波高為3公尺。在青森縣三八上北地區觀測到震度5強；在岩手縣沿岸北部、岩手縣內陸北部、岩手縣內陸南部以及宮城縣北部觀測到震度5弱。

根據「テレビ岩手公式チャンネル」與「テレビ岩手TVIニュースチャンネル」頻道可看到，地震後當地沿岸已全數淨空，截止至當地時間下午5時24分，水位持續上升中，目前已上升40公分。

海嘯來臨時間預估：

20日 17:00　岩手縣　3公尺

20日 17:20　宮城縣　1公尺

20日 17:20　青森縣太平洋沿岸　3公尺

20日 17:30　北海道太平洋沿岸東部　1公尺

20日 17:30　北海道太平洋沿岸西部　1公尺

20日 17:30　北海道太平洋沿岸中部　3公尺

20日 18:00　青森縣日本海沿岸　1公尺

時間不明　北海道日本海沿岸南部　0.2公尺

時間不明　陸奧灣　0.2公尺


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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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