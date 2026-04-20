台南市仁德區今（20）日下午傳出工廠火警！位於民安路一段一處鐵皮工廠後方倉庫突然竄出大量濃煙與火舌，現場火勢一度全面燃燒。消防局於下午1時42分接獲報案後，緊急出動22車、44名消防人員趕赴現場搶救，場面相當驚險。

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消防人員於1時52分抵達後，隨即佈線射水展開灌救。初步了解，起火地點為汽車修理廠後方倉庫，內部堆放大量塑膠粒與木材等易燃物，導致火勢迅速蔓延並冒出大量濃煙，增加搶救難度。

火場初期由歸仁小隊長擔任指揮官，後續第五大隊大隊長於下午2時9分到場統籌調度，全面強化搶救效率。同時，消防局也通報警方、自來水公司、瓦斯公司、環保局及台電等單位到場支援與警戒，以防災情擴大。

經全力灌救，火勢已於下午2時21分控制，目前消防人員仍持續射水滅火中，詳細起火原因及損失情形，仍待後續進一步調查釐清。

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林梵墨編輯記者

畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...