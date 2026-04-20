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加油站員工突請求「借發票買咖啡」！過來人揭真相：要衝業績

▲有民眾前往中油加油，沒想到遇到員工請求「借發票買咖啡」。（圖／NOWNEWS資料圖片）

瞬間引來一票人點出「業績」正是原因，「他們需要咖啡的業績，不是詐騙，不用怕」、「中油有咖啡業績壓力，可是賣汽油的搞咖啡業績真的很怪」

▲中油在2018年以台北市福林加油站的複合式商店為起點，開始賣起瓜地馬拉咖啡，並推出自有品牌「來速咖啡」（Cup & Go）。（圖／台灣中油彰化站-Cup&Go來速咖啡臉書）

加油站賣咖啡太奇特！員工撐業績苦喊：不是詐騙

加油站一般來說提供車輛加油、洗車服務，但近日有民眾前往中油排隊等待洗車時，突然遇到加油站員工詢問可否「借發票買咖啡」，也是將咖啡的價格併入他的消費明細中，店員再私下補錢，不過民眾擔憂是詐騙而婉拒，並將此事分享在網路上引發討論。對此，就有加油站員工現身強調「不是詐騙」，更提到是業績問題，「大概是有在喝咖啡的員工想自己花錢幫自己做業績」。有網友日前在Dcard發文提到，表示某天前往中油加油時，由於場地動線安排，必須先洗車再加油，在排隊等待過程中，當事人當下覺得詭異，提到員工只是想喝杯咖啡，如果使用顧客加購方式會便宜10至20元，但他最後仍擔心有問題，以「不好意思，不太方便」、「我趕時間」為由拒絕。這也讓原PO感到納悶，如果加油站員工想喝咖啡，還是能用自己的錢購買，納悶提問「這是什麼新型的詐騙方式嗎？」問題曝光後，、「可能洗車送咖啡之類的，他們要衝業績，跟他負擔起不起沒啥關係」。加油站賣咖啡一事意外因本次事件引發討論，就有加油站員工出面強調「借發票買咖啡」不是詐騙，表示「他們有一定杯數的業績壓力，這情況大概是有在喝咖啡的員工想自己花錢幫自己做業績，但員工買沒有比較便宜，優惠都給顧客了，所以想要業績的同時又想省點錢才會這樣問你」。據了解，國營事業近年力拚轉型、多角化經營，像是中油在2018年以台北市福林加油站的複合式商店為起點，開始賣起瓜地馬拉咖啡，並推出自有品牌「來速咖啡」（Cup & Go），後來還嘗試在加油站裝設咖啡機。實際查詢中油官網，中油直營來速咖啡據點多，全台高達210站，從北到南都可見到，在網路上也有不少人大讚中油咖啡品質高，喝起來順口。