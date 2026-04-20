美國總統川普（Donald Trump）在去年重返白宮後，對各國發起對等關稅政策時，造成全球股市震盪，在對伊朗發動軍事行動後，國際油價也隨著他的發言漲跌。不過有一些神秘資金似乎精準抓住川普的發言時機，疑似獲取內幕消息交易而獲取暴利。英國廣播公司（BBC）整理出，川普第二任期內迄今至少出現了五次類似的情況。
根據BBC報導，在分析了多個金融市場的交易量數據，並將其與川普幾次最具市場影響力的言論進行比對，調查發現了一種規律，在川普的社群媒體貼文或媒體採訪公開前的幾小時、甚至幾分鐘內，交易量會出現一致性的激增。
部分分析人士指出，這具有非法內線交易的特徵，即相關人士利用大眾尚未獲知的資訊進行投機。另一部分人則認為情況更為複雜，稱有些交易員已變得更善於預判川普的干預舉措。
以下是五個最顯著的案例：
1.2025年4月9日：「解放日」暫緩關稅
在去年4月2日，川普宣布了「解放日」，對全球幾乎所有國家的商品徵收全面關稅。全球股市隨之崩盤。
但一週後，當川普宣布對除中國以外的所有國家「暫緩」徵收90天關稅時，股市飆升。標普500指數跳漲9.5%，創下二戰以來最大單日漲幅之一。
值得注意的是，在川普宣布暫緩關稅的18分鐘前，交易員開始在股市大舉買進，平均每分鐘出現1萬筆交易訂單。當天稍早，此數字只有數百筆。
同樣地，不尋常的交易模式出現在事件發生前。在公告發布前，一檔追蹤標普500的基金現了異常高額的押注。
當天還有交易員押注超過200萬美元看漲，完全無視股市當時已連續下跌七天，這波激增可能為他們帶來了近2000萬美元的利潤。
對此，多位美國參議院資深民主黨人致函證券交易委員會（SEC），督促調查總統的公告是否「以犧牲美國公眾為代價，致富了行政當局的內部人士及其友人」。SEC 發言人拒絕置評，白宮亦未回應。
2.2026年1月3日：馬杜洛被捕
以區塊鍊技術運作的線上博弈平台「Polymarket」上出現一個名為「Burdensome-Mix」的帳號，這個帳號於2025年12月建立，在委內瑞拉總統馬杜洛即將被捕的前一日投入3.2萬美元押注馬杜洛將下台。隔天，當馬杜洛被美國特種部隊逮捕並被趕下台後，該帳號贏得了43.6萬美元。
近期預測市場的興起也引起了觀察家的監督。Polymarket和Kalshi等區塊鏈平台允許用戶針對從天氣、棒球到美國外交政策的任何事進行投機。
川普總統的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）是Polymarket的投資人兼顧問委員會成員，同時也是Kalshi的戰略顧問。
3.2026年2月28日：空襲伊朗
據區塊鏈分析網站Bubblemaps的數據，2月份在Polymarket上創建的六個帳號，全部押注美國將在2月28日前空襲伊朗。當川普在當天凌晨確認襲擊消息後，這些帳號共賺取了120萬美元。
Polymarket表示其維持最高標準的市場誠信，並與監管機構合作。今年3月，Polymarket和Kalshi都制定了打擊內線交易的新規。
此外，白宮上個月曾向員工發送內部郵件，警告不得利用內線消息在預測市場下注。發言人英格（Davis Ingle）稱：「在沒有證據的情況下暗示政府官員參與此類活動，是毫無根據且不負責任的報導。」
4. 2026年3月9日：「戰爭基本上已經結束了」
在美以對伊朗開戰九天後，川普在電話採訪中告訴CBS，這場衝突「差不多快打完了」。當時記者在社群平台X（舊稱推特）上發布了相關消息。
原油交易員隨即對「衝突可能比預期更早結束」的消息做出反應，大舉拋售原油，導致價格暴跌約25%。
不過據市場數據顯示，早在記者發文的47分鐘前，就出現了大量押注油價下跌的交易。這些交易員從油價波動中獲利數百萬美元。
5.2026年3月23日：「敵對行動的全面解決」
3月23日，就在川普威脅要「夷平」伊朗發電廠的兩天後，他在Truth Social上發文稱，華盛頓與德黑蘭進行了「非常良好且具成果的對話」，將實現「全面且徹底的敵對行動解決」。在川普發文後1分鐘，油價又暴跌11%。
該消息令市場震驚，股市上漲、油價下跌。但BBC發現，在貼文發布前14分鐘，美國油價相關押注已出現異常增加，布蘭特原油市場也出現相同現象。
一名分析師當時表示，這些交易「毫無疑問異常」。
舉證艱難
自1933年通過《證券法》以來，內線交易在美國即屬非法，2012年亦擴及政府官員，但至今尚無人因此被起訴。
ESSEC商學院金融法教授表示，這些規則難以執行。「如果金融當局無法查出資訊來源是誰，就不會發起起訴。」
他補充道：「你可以看到某種金融工具出現了巨大的交易量，清楚顯示有人事先知曉川普要宣布什麼，但很有可能最終沒人會被起訴。」
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部分分析人士指出，這具有非法內線交易的特徵，即相關人士利用大眾尚未獲知的資訊進行投機。另一部分人則認為情況更為複雜，稱有些交易員已變得更善於預判川普的干預舉措。
以下是五個最顯著的案例：
1.2025年4月9日：「解放日」暫緩關稅
在去年4月2日，川普宣布了「解放日」，對全球幾乎所有國家的商品徵收全面關稅。全球股市隨之崩盤。
但一週後，當川普宣布對除中國以外的所有國家「暫緩」徵收90天關稅時，股市飆升。標普500指數跳漲9.5%，創下二戰以來最大單日漲幅之一。
值得注意的是，在川普宣布暫緩關稅的18分鐘前，交易員開始在股市大舉買進，平均每分鐘出現1萬筆交易訂單。當天稍早，此數字只有數百筆。
同樣地，不尋常的交易模式出現在事件發生前。在公告發布前，一檔追蹤標普500的基金現了異常高額的押注。
當天還有交易員押注超過200萬美元看漲，完全無視股市當時已連續下跌七天，這波激增可能為他們帶來了近2000萬美元的利潤。
對此，多位美國參議院資深民主黨人致函證券交易委員會（SEC），督促調查總統的公告是否「以犧牲美國公眾為代價，致富了行政當局的內部人士及其友人」。SEC 發言人拒絕置評，白宮亦未回應。
2.2026年1月3日：馬杜洛被捕
以區塊鍊技術運作的線上博弈平台「Polymarket」上出現一個名為「Burdensome-Mix」的帳號，這個帳號於2025年12月建立，在委內瑞拉總統馬杜洛即將被捕的前一日投入3.2萬美元押注馬杜洛將下台。隔天，當馬杜洛被美國特種部隊逮捕並被趕下台後，該帳號贏得了43.6萬美元。
近期預測市場的興起也引起了觀察家的監督。Polymarket和Kalshi等區塊鏈平台允許用戶針對從天氣、棒球到美國外交政策的任何事進行投機。
川普總統的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）是Polymarket的投資人兼顧問委員會成員，同時也是Kalshi的戰略顧問。
3.2026年2月28日：空襲伊朗
據區塊鏈分析網站Bubblemaps的數據，2月份在Polymarket上創建的六個帳號，全部押注美國將在2月28日前空襲伊朗。當川普在當天凌晨確認襲擊消息後，這些帳號共賺取了120萬美元。
Polymarket表示其維持最高標準的市場誠信，並與監管機構合作。今年3月，Polymarket和Kalshi都制定了打擊內線交易的新規。
此外，白宮上個月曾向員工發送內部郵件，警告不得利用內線消息在預測市場下注。發言人英格（Davis Ingle）稱：「在沒有證據的情況下暗示政府官員參與此類活動，是毫無根據且不負責任的報導。」
4. 2026年3月9日：「戰爭基本上已經結束了」
在美以對伊朗開戰九天後，川普在電話採訪中告訴CBS，這場衝突「差不多快打完了」。當時記者在社群平台X（舊稱推特）上發布了相關消息。
原油交易員隨即對「衝突可能比預期更早結束」的消息做出反應，大舉拋售原油，導致價格暴跌約25%。
不過據市場數據顯示，早在記者發文的47分鐘前，就出現了大量押注油價下跌的交易。這些交易員從油價波動中獲利數百萬美元。
5.2026年3月23日：「敵對行動的全面解決」
3月23日，就在川普威脅要「夷平」伊朗發電廠的兩天後，他在Truth Social上發文稱，華盛頓與德黑蘭進行了「非常良好且具成果的對話」，將實現「全面且徹底的敵對行動解決」。在川普發文後1分鐘，油價又暴跌11%。
該消息令市場震驚，股市上漲、油價下跌。但BBC發現，在貼文發布前14分鐘，美國油價相關押注已出現異常增加，布蘭特原油市場也出現相同現象。
一名分析師當時表示，這些交易「毫無疑問異常」。
舉證艱難
自1933年通過《證券法》以來，內線交易在美國即屬非法，2012年亦擴及政府官員，但至今尚無人因此被起訴。
ESSEC商學院金融法教授表示，這些規則難以執行。「如果金融當局無法查出資訊來源是誰，就不會發起起訴。」
他補充道：「你可以看到某種金融工具出現了巨大的交易量，清楚顯示有人事先知曉川普要宣布什麼，但很有可能最終沒人會被起訴。」