我是廣告 請繼續往下閱讀

台中州廳再利用工程進度引發地方強烈質疑。台中市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿於今（20）日教育文化業務質詢中指出，台中州廳開館在即，但二期修復工程進度僅約五成，恐出現「文化局在工地辦公、市民在工地看展」的離譜窘境，要求市府務必確保工程進度與公共安全，切莫為了趕工剪綵而犧牲市民健康。議員黃守達指出，台中州廳二期景觀工程包含增建、水電、環境綠美化等關鍵項目，是營運不可或缺的部分。然而，根據市府工程進度系統，截至今年3月進度僅48.62%，尚未過半。文化局計畫於8月10日進駐辦公、9月19日舉辦「藝萃中流」邀請展開幕，他質疑，屆時州廳是否仍處於工地狀態？盧市長難道打算讓同仁與市民在工地的噪音與粉塵中穿梭？文化局長陳佳君表示，截至4月份工程進度已提升至52%，目前已找到策展人並啟動規劃，預計9月15日進行揭牌儀式。議員王立任指出，目前的招標與工期進度顯然延宕，若為了在9月前強行完工，後續的木作、家具工程極可能出現「急就章」的情況。他引用新開幕百貨公司因通風不良導致民眾過敏的案例，強調施工產生的甲醛與有機物質對人體危害極大，強烈呼籲市府不能因趕工而忽略環境檢測，必須排除一切有害物質。黃守達也批評市府對於州廳周邊的整體串聯「毫無規劃」。他表示，州廳重啟後，停車空間明顯不足，且鄰近的大屯郡役所、市役所、文學館及大屯郡守官舍等文史據點，目前仍處於單打獨鬥的狀態，市府至今未見具體的文史串聯藍圖，對於在地藝術家（如林之助、呂佛庭等）與周邊場館的淵源也未加善用。議員共同呼籲，台中州廳是台中重要的文化地標，市府不應在工程未臻完備的情況下急於營運，應在確保安全、完善配套並連結文史景觀的前提下，再回應社會對於州廳重啟的期待。