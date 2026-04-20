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每年吸引數十萬人參與的白沙屯媽祖進香，不僅是台灣重要的宗教文化盛事，也因長時間、長距離的遶境行程，伴隨大量垃圾與剩食問題，對沿途環境帶來不小負擔。隨著永續意識抬頭，如何在保留傳統信仰的同時兼顧環境保護，成為各界關注焦點。環境部長彭啓明18日親率部內各司署同仁加入「粉紅超跑」行列，實際走入進香隊伍倡議「綠色進香」。現場由臺中市環保局吳盛忠局長率領團隊共同響應，除沿途進行環境清潔，也設置資源回收點與宣導站，透過實際行動號召信眾與供餐團體一同落實惜食、減廢與資源回收。彭啓明表示，媽祖信仰象徵慈悲與守護，信眾在祈求平安的同時，也應將這份精神轉化為對環境的實際行動。他觀察到，近年已有越來越多香燈腳自發攜帶環保杯、環保餐具，甚至隨手清理垃圾，顯示「綠色進香」正逐步從倡議走向日常實踐。為推動更具體的行動，環境部也提出三項重點，包括「惜食愛物」，呼籲民眾量力取用供餐、避免浪費；「自備用品」，攜帶環保餐具、水杯與購物袋，減少一次性用品使用；以及「落實分類」，做好垃圾分類並將菸蒂不落地，從細節維持環境整潔。除了政府推動，沿途亦可見民間團體與志工自主設置垃圾集中區與回收站，協助維持動線整潔，形成政府與民間協力的良好示範。臺中市環保局也指出，進香路線不固定，使清潔與資源配置更具挑戰，因此更需要信眾從源頭減量，共同維護環境品質。彭啓明強調：「我們撿的不只是垃圾，更是守護環境的責任。」隨著越來越多民眾響應，白沙屯媽祖進香不僅展現信仰凝聚力，也逐步成為結合環保行動的公共參與場域。跟隨媽祖的腳步，信眾不只走向平安，也一同走出更乾淨、永續的道路。