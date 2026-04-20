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新竹市前市長林智堅論文案，讓林智堅從民進黨接班梯隊黯然離開政壇，而當時擔任審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達，日前收到監察院來函要求到院說明，讓外界質疑是政治介入讓監院重啟調查。對此監察院今（20）日聲明，本案為首次調查，因有民眾陳情，監委本於權責啟動調查程序，媒體報導「重啟」，使用政治追殺等聳動文字報導此案，皆偏離事實，強調調查報告皆可接受社會公評，「有關政治介入的臆測，實屬多慮」。對於媒體報導重查林智堅論文抄襲一案，監察院表示恐有誤解，說明本案乃是此事件首次調查，係因有民眾陳情，監委本於權責，必須啟動調查程序。媒體報導以「重啟調查」，使用政治追殺等聳動文字報導此案，皆偏離事實。其次，棒球場案與本案毫無關聯，牽扯非屬必要。委員皆為獨立行使職權，外界人士依其個人好惡指揮監委辦案，時有政治凌駕法律之虞，並非法治社會常態。最後監察院表示，委員依照法律執行職務，外界評論本院均予以尊重。但請各界瞭解法律，不需預先攻訐本院。本案相關人士皆有接受本院約詢，調查報告皆可接受社會公評，「有關政治介入的臆測，實屬多慮」。