日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，地震深度僅10公里，日本氣象廳當下立即對岩手縣、北海道太平洋沿岸中部發布「海嘯警報」，波高恐達3公尺，而台灣中央氣象署在接獲太平洋海嘯警報中心通報後，也隨即發布「海嘯消息」，預估對台灣較無影響，將持續監視海嘯的後續影響。
氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天下午日本外海的地震，由於深度較淺、規模較大，對海嘯形成的條件有利，因此日本氣象廳針對沿海發布「海嘯警報」，預估波高達到3公尺。
吳健富指出，對台灣來說，由於距離震央超過2000公里，因此海嘯波來到台灣時，波高不到0.3公尺的情況下，太平洋海嘯警報中心認為不會對台灣造成影響，但仍舊發布「海嘯消息」，並持續監控。
針對海嘯，吳健富提及，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。
海嘯成因方面，地震測報中心說明，當地震發生在海底，且規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。引發海嘯大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等。
大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。
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針對海嘯，吳健富提及，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。
大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。