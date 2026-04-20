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網路近日盛傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」的說法，引發民眾恐慌；衛福部次長林靜儀也緊急公開一張特製圖卡，說明馬鈴薯從進口到食用的過程中，會經過3道程序嚴格把關，並強調發芽的馬鈴薯將「整顆丟棄不能加工」。不過，此一說法馬上被臉書粉專「逆風的烏鴉」打臉，直言這張圖根本刻意少寫了一個關口，並痛批「這就是賣國」。逆風的烏鴉表示，林靜儀貼的這個衛福部的圖，是假訊息。依照這張圖的說法，腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯「整顆丟棄不能加工」的程序，是在「抵台前」和「抵達邊境」之間；也就是說，應該在海關的地方就處理掉了，不會有腐爛、發霉、發芽馬鈴薯輸入的情況。可是根據農業部今年2月6日頒布「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，情況卻不是這樣的。逆風的烏鴉指出，該行政命令雖然稱「符合本檢疫條件之加工用馬鈴薯准予輸入」，但也加了但書，如果輸入檢疫發現有腐爛、發霉或發芽等情形，只要加工廠採取「額外之安全防護及加工措施」，就准予輸入」。換句話說，不是不能輸入，而是要求加工廠對這些有問題的馬鈴薯加以處理，就可以輸入。那輸入後呢？逆風的烏鴉續指，該規定稱「須以安全防護措施直接運往加工廠」、「運抵加工廠後，須經選別程序，如發現附帶之芽體長度超過五毫米，或腐爛、發霉程度超過標準者，該等馬鈴薯應予區隔且不得進行加工，並予棄置處置」。也就是說，加工廠必須負起區隔「有問題馬鈴薯」和「沒問題馬鈴薯」的責任。而這些，都是在輸入後完成的。逆風的烏鴉點出關鍵，進口商必須自行區隔「發芽腐爛發霉馬鈴薯」和「正常馬鈴薯」，試問多少不正常叫不正常？不正常的比例分攤、責任歸屬怎麼算？「然後這個問題，又將回到食安上。」逆風的烏鴉強調，如果進口商得概括承受有問題的馬鈴薯，那麼其會從寬還是從嚴認定「應該剔除哪些馬鈴薯」？為了減少損失，顯然是會從寬認定吧。於是得利的，只有美國的出口商；受害的，是台灣民眾和進口商，「這就是賣國」。