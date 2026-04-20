LED指標、化合物半導體廠台亞在磷化銦（InP）材料上的布局受市場關注，外界傳出台亞已切入光通訊關鍵材料領域。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據鉅亨網報導，台亞對此回應，InP其實原本就是公司既有產品之一，只是近年應用面向持續擴大，不過因與客戶簽有嚴格保密協議，無法進一步說明特定產品進度或合作細節。台亞今（20）日股價開高走高，終場以35.5元漲停作收，寫下近期波段高點，成交量16626張。LED族群搭上光通訊題材，近期表現強勢，包括弘凱、光鋐、榮創、艾迪森都攻上漲停。 相關新聞 離岸風電迎轉機！台電同意加付55.57億元 正崴、森崴能源攻漲停台股頻頻創高、「記憶體股」卻慘遭提款 專家曝疲軟4大原因台積電尾盤翻黑收2025元、壓抑指數 台股收漲154點、失守37000點權值雙雄帶頭衝！台達電叩關2000元 台股午盤上漲484點 林奇編輯記者畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...作品集 LED指標台亞磷化銦InP材料光通訊保密協議股價漲停