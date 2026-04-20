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LED指標、化合物半導體廠台亞在磷化銦（InP）材料上的布局受市場關注，外界傳出台亞已切入光通訊關鍵材料領域。根據鉅亨網報導，台亞對此回應，InP其實原本就是公司既有產品之一，只是近年應用面向持續擴大，不過因與客戶簽有嚴格保密協議，無法進一步說明特定產品進度或合作細節。台亞今（20）日股價開高走高，終場以35.5元漲停作收，寫下近期波段高點，成交量16626張。LED族群搭上光通訊題材，近期表現強勢，包括弘凱、光鋐、榮創、艾迪森都攻上漲停。