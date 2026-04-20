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WBC經典賽官網今（20）日首頁刊登「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）接受官網記者德羅塔（Casey Drottar）專訪內容，暢談經典賽回憶，從決定加入中華隊時的忐忑、到迅速融入成為一份子，還在關鍵戰役開轟，費仔笑說一切太美好，也感謝中華隊熱情擁抱，並計畫11月帶母親回台，還想為球迷學中文交流。費仔在專訪中提到，他最早於2023年就受邀加入，但他當時爭取紅人大聯盟名單婉拒，想不到本屆經典賽又獲邀請，他毫不猶豫地加入。儘管費仔母親出生於台灣，但他不會說中文、也沒有來過台灣，作為中華隊陣中唯一台裔球員，加入前趕到很焦慮，但隨後隊友的接納，讓他們彼此之間建立難得的友誼。「他們帶我進到球隊休息室，讓我立刻感覺自己就是成員的一份子了。」費仔談到剛加入中華隊時的回憶，笑說儘管自己不會說中文，他跟隊友之間仍建立起深厚的友情與拚戰記憶。隨後費仔也親口透露，由於經典賽關係讓他認識到台灣，想更深地接觸母親的家鄉，因而已經規劃11月和母親一起回到家鄉，還想為球迷學習中文，以便於交流互動。「我在那邊受到前所未有的待遇，那種感覺真的此生難忘。」費仔感性地說，「這讓我清楚知道，我在台灣有很多球迷支持，無論怎麼樣，他們都會在本季一直支持著我。」