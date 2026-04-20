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日本歌手音田雅則昨（19）日宣布要日本全國巡迴演唱會，透露自己將到東京、名古屋、大阪、札幌、福岡演出，不過公告上竟然寫著「包括台灣，初次的全國巡迴」，讓許多粉絲看到消息後紛紛笑出來：「請問現在是1945年（日治時期）嗎？」音田雅則昨日宣布將展開第一次日本國內巡迴演唱會，透露將到東京、名古屋、大阪、札幌、福岡演出，不只是以上地點，公告上也寫著「包括台灣」，雖然第一次開演唱會就願意來到台灣演出，但是公告標榜「全國巡演」一句話還是讓許多網友直接歪樓。貼文在Threads曝光後瞬間吸引許多搞笑留言，「台灣果然是第四十八個都道府縣」、「這個排列法好像台灣是日本的都市」、「馬關條約仍然有效」、「內地延長主義」、「全國巡演含台灣」、「日本最大的離島」、「不把舊金山和約放在眼裡」、「請問這可能是西元幾年的活動？1.1890、2.1900、3.1940、4.2026（日治時期為1895至1945年）」，網友們認為在政治敏感的情勢下，還願意直接把台灣打在巡迴公告上，在演唱會開始前好感度就先增加許多。音田雅則將於11月22日在台北SUB LIVE舉辦專場演唱會，今年23歲的他來自京都，2022年時為了姊姊結婚所寫下〈ウェディング〉一曲獲得許多知名度，接續發行的〈fake face dance music〉、〈嘘つきの君が好き〉、〈幸せの色〉等歌曲更是讓他在Z世代傳唱度超高，小小年紀就在樂壇闖出一片天。