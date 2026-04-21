台灣雖然貴為機車王國，但是汰換機車的速度依舊相當快速，2026年第一季機車市場成績單揭曉，一共賣出超過17萬台。這一季的重點非常多，前幾名的車款可以說是三強鼎立，都各自有發展性！《NOWNEWS》也特別整理2026最強機車推薦，包括SYM三陽、KYMCO光陽、YAMAHA山葉幾台熱門車款，今年機車大戰鹿死誰手還很難說！
2026第一季機車銷售成績出爐！台灣人掛牌17萬台機車
根據2026年第一季機車銷售數據，前三個月台灣人一共掛牌17萬3708輛機車，相較於去年同期有7.87%的成長，顯示整體的買氣依舊還是非常火熱，其中第一季最大亮點就是光陽終於在3月以新K1 特仕版150逆襲成功，成為單月熱銷車輛冠軍。
第一季熱銷排行榜前五名的機車，冠軍由SYM全新迪爵125拿下，賣出1萬3217輛；亞軍由光陽新K1 特仕版150拿下，賣出1萬1011輛；季軍則是YAMAHA勁戰七代 155，第一季也有賣出10621輛的成績；第四名以及第五名則分別為「YAMAHA Jog 125（9342輛）」、「SYM Jet SL+158（8424輛）」。
2026最強5台機車推薦！光陽、三陽都有神車賣翻：GP125時代過去了
然而看這次2026第一季機車銷售的榜單，冠軍依舊是新國民神車「全新迪爵125」，不過值得注意的是，第二名的光陽新K1 特仕版150已經在三月首度擊敗全新迪爵125登頂，已經有非常久的時間無人可以撼動其地位，光陽憑藉這台去年12月上市的神車，加上125c.c、150c.c活動均一價都是60500元，成功擄獲機車族的心。
至於YAMAHA的推薦車種，則是去年上市的最新款「勁戰七代」也是賣到嚇嚇叫，另一台國民神車「Jog 125」更是在去年奪下年度銷售亞軍，目前熱度也還是非常高，喜歡山葉機車的民眾都可以考慮入手！最後第五台賣最好的則是三陽高階速可達Jet車系，不少喜愛跑山的車主非常鍾意入手。
以現在機車市場來看，125車系以「三陽全新迪爵125」、「山葉Jog 125」為主，雖然去年光陽GP125年度銷售排行第8名的位置，但今年第一季的單月熱銷榜單前十名中，已經不見GP125的身影，顯見國民神車封號的轉移，所幸光陽推出新K1 特仕版150獲得空前的成功與好評，成為自家品牌新一代明星車型。
台灣機車大戰正式開打！第二季成績非常關鍵
目前來看，三陽雖然三月失去熱銷車款第一名的寶座，但是這並不代表三陽在機車市場逐漸失勢，以第一季的成績來看，三陽市佔率依舊是品牌中最高，平均都超過40%以上，還是台灣機車的龍頭，只不過現在的競爭對手的明星車款也越變越多，第二季的成績相對非常關鍵。
光陽的新K1 特仕版依舊還是賣到嚇嚇叫；山葉本來就不是走爆發路線，但勁戰七代以及Jog 125的穩定輸出，也帶來漂亮的成績；三陽除了多款車種攻佔排行榜之外，最近也是熱銷車款的「迪爵125（瘦迪）」在四月推出小改款，鼓煞版原價78500元，現在活動最低僅需47700元即可入手，再度衝擊機車市場，三方各有特色，這場機車大戰誰能夠在第二季殺出重圍，就讓我們拭目以待！
資料來源：三陽官網、光陽官網、YAMAHA官網、《U-Car》
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據2026年第一季機車銷售數據，前三個月台灣人一共掛牌17萬3708輛機車，相較於去年同期有7.87%的成長，顯示整體的買氣依舊還是非常火熱，其中第一季最大亮點就是光陽終於在3月以新K1 特仕版150逆襲成功，成為單月熱銷車輛冠軍。
第一季熱銷排行榜前五名的機車，冠軍由SYM全新迪爵125拿下，賣出1萬3217輛；亞軍由光陽新K1 特仕版150拿下，賣出1萬1011輛；季軍則是YAMAHA勁戰七代 155，第一季也有賣出10621輛的成績；第四名以及第五名則分別為「YAMAHA Jog 125（9342輛）」、「SYM Jet SL+158（8424輛）」。
然而看這次2026第一季機車銷售的榜單，冠軍依舊是新國民神車「全新迪爵125」，不過值得注意的是，第二名的光陽新K1 特仕版150已經在三月首度擊敗全新迪爵125登頂，已經有非常久的時間無人可以撼動其地位，光陽憑藉這台去年12月上市的神車，加上125c.c、150c.c活動均一價都是60500元，成功擄獲機車族的心。
台灣機車大戰正式開打！第二季成績非常關鍵
目前來看，三陽雖然三月失去熱銷車款第一名的寶座，但是這並不代表三陽在機車市場逐漸失勢，以第一季的成績來看，三陽市佔率依舊是品牌中最高，平均都超過40%以上，還是台灣機車的龍頭，只不過現在的競爭對手的明星車款也越變越多，第二季的成績相對非常關鍵。
光陽的新K1 特仕版依舊還是賣到嚇嚇叫；山葉本來就不是走爆發路線，但勁戰七代以及Jog 125的穩定輸出，也帶來漂亮的成績；三陽除了多款車種攻佔排行榜之外，最近也是熱銷車款的「迪爵125（瘦迪）」在四月推出小改款，鼓煞版原價78500元，現在活動最低僅需47700元即可入手，再度衝擊機車市場，三方各有特色，這場機車大戰誰能夠在第二季殺出重圍，就讓我們拭目以待！