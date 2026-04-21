我是廣告 請繼續往下閱讀

2026第一季機車銷售成績出爐！台灣人掛牌17萬台機車

前三個月台灣人一共掛牌17萬3708輛機車，相較於去年同期有7.87%的成長

▲第一季熱銷排行榜前五名的機車，冠軍由SYM全新迪爵125拿下，賣出1萬3217輛。（圖/SYM官網）

2026最強5台機車推薦！光陽、三陽都有神車賣翻：GP125時代過去了

不過值得注意的是，第二名的光陽新K1 特仕版150已經在三月首度擊敗全新迪爵125登頂

▲光陽新K1 特仕版從去年12月上市之後，今年1月以及2月銷售量接連開出紅盤，三月更擊敗全新迪爵125奪冠，第一季銷量排名亞軍。（圖/光陽提供）

▲山葉7代勁戰去年上市之後至今維持銷售熱度，第一季銷售表現拿下第三名佳績。（圖/山葉官網）

但今年第一季的單月熱銷榜單前十名中，已經不見GP125的身影，顯見國民神車封號的轉移

台灣機車大戰正式開打！第二季成績非常關鍵

以第一季的成績來看，三陽市佔率依舊是品牌中最高，平均都超過40%以上

▲三陽四月初推出迪爵125小改款，主打把CP值做到最大，機車配備全面升級上市，最低僅需47700元即可入手，價格競爭力超高。（圖/三陽官網）