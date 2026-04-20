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手機容量爆滿「女清空LINE相簿」！老闆6年心血全沒了

前陣子有顧客因為自己的手機容量爆滿，很豪邁地將群組多個相簿「按刪除」清空，瞬間刪光她創建6年的群組相簿，一夕之間多年累積的數十個相簿與相片全數消失

▲近日有網友提到，累積6年的LINE群組相簿，沒想到被顧客全數刪除。（示意圖／Shutterstock）

LINE相簿好用卻爆誤刪危機！一票人改用它：無法隨便亂動

近年來會改使用LINE「社群功能」，其與LINE群組不同，其無法建立相簿分享，僅能透過使用「記事本」功能，以留言方式將照片附在記事本上，以此永久保存資料，且非管理員是無法隨意刪除內容

▲近年來不少店家會改用LINE「社群功能」，雖然沒有相簿功能，但可以創建記事本放入相片，非管理員是無法隨意刪除記事本內容。（圖／YT@LINE Taiwan）

LINE相簿被誤刪怎麼辦？2招有機會拯救：備份是關鍵

LINE近年來在台灣使用率高，除了功能多元以外，用戶還可使用超可愛又逗趣的貼圖豐富對話。但近日有老闆無奈表示，有顧客發現手機容量爆滿，便出手將群組的LINE相簿全數刪除，對方則誤以為只是刪除個人端，沒想到因相簿共用性質讓全體成員都看不見過往照片，也讓老闆累積6年的心血瞬間歸零。悲劇曝光後，也讓多數人坦言發生類似問題，無奈直嘆「設計超爛！」有女網友近日在Threads無奈分享，表示，讓她崩潰直呼「LINE是不是應該有個機制，刪相簿的權限應該要是建相簿的人吧」。貼文曝光後，吸引眾多用戶有感而發，無奈直呼「我有同感，有學妹刪掉了我們跟老師相簿，他也說滿了刪了，我們從每個人手機一張一張找回來」、「發生過+1，家族多年的出遊相簿也是被誤刪，刪除的人說：我以為只是我手機裡的LINE相簿不見而已」、「設計超爛的，我也碰過」。據了解，LINE群組提供建立相簿功能，並且能讓群組用戶一起共用，不論是新增相片、刪除相片皆沒有問題，但LINE群組相簿因主打共同性質，只要一刪除就是全體刪除。而過去也經常傳出，不少人因為容量等問題，誤以為刪除「瀏覽所有相簿」中的內容僅影響個人端，實際上會造成全體成員的相簿內容被刪除。因此有不少個人創業或店家，，多數用戶也推薦「可以使用LINE社群，只有管理員有權限，也可以避免翻群機器人加入」。不過也有許多人好奇，如果不少心誤刪了LINE相簿還有機會救回嗎？若是iOS用戶，可以使用iTunes備份還原，將iPhone透過傳輸線連接到電腦，並在iTunes選擇「回復備份」，有機會可以將相簿資料救回。如果是安卓用戶，的話，可以在LINE主頁點擊右上角進入「設定」，接著點選「聊天」，找尋「備份及復原聊天記錄」按鈕，接著，最後選擇復原即可，但上述解法都得是有「備份」的情況下，倘若沒有備份又不希望重新安裝LINE，只能尋求外界救援工具，因此平日保持備份習慣才是最好的防範技巧。