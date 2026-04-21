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▲GD跟女舞者共舞時，害羞東張西望（如左圖），大聲露出燦笑讓畫面變超喜感（如中間），太陽整個超自然（如右圖）。（圖／Coachella YT）

BIGBANG在昨（20）日登上美國科切拉音樂節（Coachella）擔任「Outdoor Theatre」壓軸嘉賓，一連飆唱16首經典歌曲，還獻上特別歌單，將〈BAD BOY〉換成〈Bae Bae〉，其中一段成員們與穿著火辣的女舞者上演貼身熱舞，但3人表現卻大不同。GD雖然伸手與女舞者互動，但臉卻一直東張西望，看起來非常害羞，大聲則是露出充滿喜感的燦笑，但團隊唯一已婚的太陽，卻表現超自然，直接把手搭在女舞者肩上熱唱，被粉絲笑說：「已婚的最投入。」BIGBANG在昨日的科切拉音樂節中，特別獻唱〈Bae Bae〉，其中有一段與穿著比基尼、外搭外套的性感女舞者的共舞。只見GD雖然手舉到女舞者頭上，跟對方熱情共舞，但頭卻一直東張西望，似乎不知道該看哪裡，看起來非常害羞。而大聲則是燦笑的跟著女舞者搖擺，整個畫風變的非常有喜感。而到了團隊中唯一已婚人士太陽時，沒想到他竟然動作超自然，直接把手搭在女舞者肩膀上，搖擺著身體、拿著麥克風熱情演唱，3人的反差直接讓大家笑翻，紛紛表示：「已婚的做的比較自然」、「已婚的最無懼，已經報告好了」、「不知道誰已婚誰未婚」。BIGBANG在昨日於科切拉的「Outdoor Theatre」舞台壓軸獻唱，多首人氣歌曲〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈一天一天〉讓台下粉絲尖叫聲不斷。在尾聲時，GD更是宣布重大喜訊，就是將於8月舉辦BIGBANG出道20週年演唱會，引發全球粉絲尖叫。BIGBANG在2006年出道，今年8月18日將迎來出道滿20週年，BIGBANG在科切拉就不斷說，今年會有很多事情要做，要粉絲敬請期待；剛好日前韓網瘋傳YG娛樂已訂下了8月22日～23日的高陽場館，當時就有人聯想到是即將出道20週年的BIGBANG要開演唱會，昨天對照他們宣布的時間，是否開唱指日可待。1.BANG BANG BANG2.FANTASTIC BABY3.SOBER4.A FOOL OF TEARS5.LOSER6.一天一天7.謊言8.RINGGA LINGA（太陽SOLO）9.POWER（GD SOLO）10.GOOD BOY（GDx太陽）11.HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）12.看我貴順13.HOME SWEET HOME14.BAE BAE15.WE LIKE 2 PARTY16.春夏秋冬（Still Life）