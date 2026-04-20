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2歲女童從8樓高處墜落！仍在加護病房治療中

女童被緊急送往台中慈濟醫院搶救，目前仍在加護病房治療中。

▲4月9日晚間9時11分，台中市潭子區一處社區大樓，當時2歲女童正陪媽媽在陽台曬衣服，卻因為不明原因從住家8樓摔落，重傷送醫，目前仍在加護病房。（圖／翻攝自unsplash）

媽試管4次才生下女兒！鑽轎底哭求白沙屯媽祖保佑 最新傷況曝光

▲女童母親（右下）跪在地上祈求媽祖保佑，希望自己的女兒可以早日康復，透露女兒現在狀況已經稍微有好轉。（圖/白沙屯媽祖電視台）

近日女兒的腦壓已從危險狀態稍微下降，生命徵象也逐漸趨於穩定

台中市潭子區日前發生一起女童墜樓案，一名2歲的女童從8樓住家墜落重傷，當場口鼻出血、失去意識，目前都還在加護病房中跟死神搏鬥。女童的母親在白沙屯媽祖進香回程時，帶著女兒平常最愛的玩具到苗栗祈福，希望能夠祈求媽祖保佑女兒早日康復回家，畫面相當感人。該起事件發生在4月9日晚間9時11分，台中市潭子區一處社區大樓，當時2歲女童正陪媽媽在陽台曬衣服，卻因為不明原因摔落鐵窗外，從8樓高處墜樓，讓女童母親嚇瘋狂尖叫。據悉，女童當時從8樓住家墜落，過程中疑似有先撞到下層遮雨棚，緩衝之後才摔落地，但巨大撞擊聲引起鄰居關切，才發現女童當場口鼻流血、失去意識，立刻幫忙撥打119求救，然而該名母親可以說是悲痛欲絕，女兒是她經過4次試管療程，受盡各種辛苦才迎來的新生命，但女兒現在卻仍然在跟死神拔河。19日上午白沙屯媽祖鑾轎行經苗栗苑裡，這名母親也帶著女兒最愛的玩具以及其衣物出現在人潮中，希望幫女兒祈福，盼奇蹟能夠發生。該名母親受訪心痛表示，家人先前因考量逃生安全，曾拿鑰匙試開鐵窗窗戶，卻不慎忘記拔除，沒想到好奇的女童竟自行轉動鑰匙打開窗戶，就在母親回頭的瞬間，孩子就這樣墜樓，「她掉下去前還看了我一眼，我卻來不及抓住她」。母親也透露，，深信這一定是媽祖展現的神蹟，支撐著她繼續走下去。