日本旅遊注意了！中東戰事導致全球油價上漲，日本東京地區因燃料費攀升、駕駛薪資調整，計程車費率自今（20）日起調漲，漲幅約1成。
NHK報導，東京都23區、武藏野市以及三鷹市等地的計程車費率自20日起調漲，以普通車輛為例，起跳價上限500日圓維持不變，但適用距離將從目前的1.096公里縮短至1公里。
此外，按行駛距離加算的續程費也將調整，目前是每行駛255公尺加收100日圓，20日起將改為每232公尺加收100日圓。
實際案例計算，從東京車站到台場，行駛距離約10公里，過去車資約4000日圓，調整後提高到4400日圓，漲幅大約10%。
此次調漲是為了應對燃料費上漲以及司機加薪的需求，各計程車公司自去年7月以來一直在進行相關手續。這將是上述地區自2022年11月以來再次調漲計程車費率。東京都多摩地區、埼玉縣、千葉縣等首都圈各地，以及山形縣等地已於3月調漲了計程車費率。
另外，日本國土交通省日前也宣布，自24日起將全面禁止在飛機上使用行動電源，包括用行充給其他設備充電或利用座位上的插座給行動電源充電，都是被禁止的行為。且每人僅限攜帶兩個行動電源登機。
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此外，按行駛距離加算的續程費也將調整，目前是每行駛255公尺加收100日圓，20日起將改為每232公尺加收100日圓。
實際案例計算，從東京車站到台場，行駛距離約10公里，過去車資約4000日圓，調整後提高到4400日圓，漲幅大約10%。
此次調漲是為了應對燃料費上漲以及司機加薪的需求，各計程車公司自去年7月以來一直在進行相關手續。這將是上述地區自2022年11月以來再次調漲計程車費率。東京都多摩地區、埼玉縣、千葉縣等首都圈各地，以及山形縣等地已於3月調漲了計程車費率。
另外，日本國土交通省日前也宣布，自24日起將全面禁止在飛機上使用行動電源，包括用行充給其他設備充電或利用座位上的插座給行動電源充電，都是被禁止的行為。且每人僅限攜帶兩個行動電源登機。