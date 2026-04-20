「國光女神」蘇心甯（LaLa）擁有32D、26、35魔鬼比例身材，加上個性敬業又活潑，成為各大節目爭相邀請的來賓，不吝在社群平台釋出福利的她，近日分享一張女兒捕捉媽媽正在泡湯的照片，由於角度過於性感，讓網友大呼：「上帝的視角！」吸引超過8千人點讚。
蘇心甯泡湯滑手機 愛女捕捉性感瞬間
蘇心甯昨（19）日在臉書上傳一張正在泡湯的照片，只見她盤起一頭長髮，穿疑似比基尼近在浴池中，手上拿著18歲女兒的手機，配文寫下：「我在泡湯，看了一下女兒的手機桌布，原來已經不是我了！」
原來蘇心甯的獨生女「萌妹」近日將手機桌布從媽媽的照片，更換成韓國大勢男團CORTIS成員嚴成玹的相片，讓蘇心甯有些吃味。雖然文案是在講媽媽和女兒的互動，但附圖卻是泡湯的養眼照片，且掌鏡人女兒以由上往下的角度拍攝，讓蘇心甯的上圍更顯傲人。
貼文曝光後，大批網友湧入留言區，「我相信大家都希望再多看幾次女兒的桌布這類型的題材」、「LaLa很會餒」、「沒關係啦，很多地方爸爸的桌布還是妳」、「LaLa很懂角度」、「別說桌布，我連手機都沒看到！」
蘇心甯母女像閨密 兩人一起罵渣男
蘇心甯和女兒的關係如同無話不談的閨密，她曾經分享母女倆會一起「大罵渣男與綠茶」，蘇心甯也相當支持女兒的夢想，不僅曾為了萌妹的學測與比賽投入大量心力與補習費用，更陪同女兒遠赴美國圓練舞夢，而萌妹也會像朋友般催促媽媽去交男朋友，兩人從生活瑣事到人生規劃都能彼此扶持，是演藝圈中令人稱羨的模範母女。
資料來源：La la 蘇心甯臉書
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蘇心甯昨（19）日在臉書上傳一張正在泡湯的照片，只見她盤起一頭長髮，穿疑似比基尼近在浴池中，手上拿著18歲女兒的手機，配文寫下：「我在泡湯，看了一下女兒的手機桌布，原來已經不是我了！」
原來蘇心甯的獨生女「萌妹」近日將手機桌布從媽媽的照片，更換成韓國大勢男團CORTIS成員嚴成玹的相片，讓蘇心甯有些吃味。雖然文案是在講媽媽和女兒的互動，但附圖卻是泡湯的養眼照片，且掌鏡人女兒以由上往下的角度拍攝，讓蘇心甯的上圍更顯傲人。
貼文曝光後，大批網友湧入留言區，「我相信大家都希望再多看幾次女兒的桌布這類型的題材」、「LaLa很會餒」、「沒關係啦，很多地方爸爸的桌布還是妳」、「LaLa很懂角度」、「別說桌布，我連手機都沒看到！」
蘇心甯和女兒的關係如同無話不談的閨密，她曾經分享母女倆會一起「大罵渣男與綠茶」，蘇心甯也相當支持女兒的夢想，不僅曾為了萌妹的學測與比賽投入大量心力與補習費用，更陪同女兒遠赴美國圓練舞夢，而萌妹也會像朋友般催促媽媽去交男朋友，兩人從生活瑣事到人生規劃都能彼此扶持，是演藝圈中令人稱羨的模範母女。