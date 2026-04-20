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日本東北地區三陸海域在今（20）日下午4時53分（台灣時間3時53分）左右發生規模7.5強震，隨後北海道、岩手縣、青森縣發布海嘯警報，岩手縣各港口預估將出現高達3公尺的海嘯。在地震發生之後，日本首相高市早苗已於當地時間下午5時16分抵達首相官邸，官邸危機管理中心也已成立「官邸連絡室」，針對這起地震進行應對。根據富士新聞網報導，在地震發生之後，高市早苗從國會緊急返回官邸後，在官邸入口處設置的媒體攝影機前短暫駐足。她向發布海嘯警報地區的居民呼籲：「請立即往高地或避難建築等更高、更安全的地方避難。」此外，高市早苗透露，在地震發生後，已立即於官邸危機管理中心成立「官邸連絡室」，並表示：「已根據我的指示，全力投入掌握受災情況、執行生命搜救等災害應急對策，並及時且準確地向國民提供相關資訊。」關於本次地震造成的人員傷亡與財產損失，高市早苗表示「目前仍在確認中」，並強調「接下來將聽取詳細報告，全力投入災害應對工作」。