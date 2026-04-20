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日本青森縣三陸沖近海20日下午發生規模7.5地震，最大震度來到5強，日本氣象廳發布海嘯警報，岩手縣與青森縣預計最高可能來到三公尺，稍早岩手縣久慈港已觀測到80公分；氣象廳提醒，傍晚正值漲潮時間，可能加劇海嘯風險。根據NHK與日本新聞網報導，針對青森7.5強震，日本氣象廳表示，截至下午5時41分為止觀測到的海嘯時間與高度，岩手縣久慈港：下午5時34分觀測到0.8公尺；岩手縣宮古港：下午5時22分觀測到0.4公尺。發布海嘯警報的岩手縣大船渡，於下午5時21分觀測到第一波海嘯後，截至下午5時41分，高度仍在持續觀測中。同樣發布海嘯警報的岩手縣釜石，於下午5時19分觀測到第一波海嘯後，截至下午5時41分，高度仍在持續觀測中。日本氣象廳提醒，某些地區實際抵達的海嘯可能比驗潮站觀測到的高度更高，且海嘯高度仍有可能進一步上升。從觀測到海嘯造成的潮位變化開始，到最大波浪被觀測到，可能需要數小時以上的時間。日本氣象廳也提醒，傍晚時間正逢漲潮時間，可能進一步加劇海嘯風險，提醒沿岸地區居民加強注意，岩手縣沿岸海嘯抵達時間於當地5時20分至5時40分，而漲潮時間多為當地時間傍晚六點多左右。另外，日本氣象廳表示，針對20日下午在三陸外海發生的地震，目前正在詳細研判，是否符合發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」的標準。「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」是指當發生規模7左右的地震，並判斷與平時相比發生巨大地震的可能性相對提高時，由日本氣象廳發布的資訊。該資訊曾在去年12月青森縣東方外海發生地震時發布過。