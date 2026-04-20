電影《陽光女子合唱團》本月4日進軍中國市場，官方社群於微博宣傳使用「中國台灣」一詞，引發台灣影迷抨擊，時隔2週多，今（20）日導演林孝謙首度回應，寫下710字聲明文，「在微博的發文，並非製作團隊所撰寫。陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權。」強調許多傳聞與事實不符，也心疼劇組與演員無辜中傷。
《陽光女子》稱中國台灣！林孝謙發聲：無實質控制權
《陽光女子合唱團》上月底因於微博宣傳文案中提及「中國台灣地區」字眼，引來台灣影迷抨擊，質疑該片獲文化部等單位補助超過1800萬元，卻疑似矮化台灣，掀起各界及文化部關注，紛紛喊話劇組出面說明，風波持續延燒。
今稍早，導演林孝謙發布聲明文，表示期間有不少傳聞與事實不符，讓人感到非常遺憾，因為這不只是對電影發行本身的誤解，也讓一路投入心力的演員與工作人員承受了不必要的傷害，甚至波及其他電影與合作夥伴，為此深切抱歉。
林孝謙指出，微博發文並非製作團隊所撰寫，陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權，「《陽光女子合唱團》最初想做的，只是讓人與人之間多一點理解，少一點對立，多留下一點善意。」
🔺林孝謙聲明
謝謝大家的關心，這段時間讓大家擔心了，也很感謝你們一直都在。
致所有關心電影《陽光女子合唱團》的朋友們：
這段時間關於《陽光女子合唱團》的各種消息，當中有不少與事實不符，讓人感到非常遺憾。因為這不只是對電影發行本身的誤解，也讓一路投入心力的演員與工作人員承受了不必要的傷害，甚至波及其他電影與合作夥伴。基於對團隊的責任，我想在這裡把相關情況再說明清楚。
如文化部李遠部長所提，本片監製劉蔚然女士已於3月31日親赴文化部說明相關情形。依現行制度，台灣電影若進入中國大陸市場，須透過當地指定發行單位（如中影及華夏）辦理，包含宣傳文案與行銷操作，皆由當地發行單位依其市場規範主導執行。因此，在微博的發文，並非製作團隊所撰寫。陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權。
另就輔導金獲利返還事宜，按照輔導金合約規定，只要有盈餘的電影均需按比例返還補助金。自2026年1月中旬達盈餘規定時，製作團隊即已主動與文化部影視及流行音樂產業局就相關程序進行積極溝通與研議。惟依相關規定，須俟本片完成映演作業，並備齊必要之報告及相關憑證文件完成核銷程序後，始得辦理返還事宜，現階段尚屬法定程序進行中，製作團隊一定會按照程序返還，特此說明。
一部電影從無到有，從來都不容易。《陽光女子合唱團》已經陸續於新加坡、馬來西亞、香港、澳門、美國、加拿大、中國大陸、英國、愛爾蘭、越南、柬埔寨與泰國等地上映。讓一個關於愛與陪伴的故事，能跨越語言與地域，被最多人理解與感受，始終是我們創作這部電影最單純、也最重要的初衷。這些努力付出的演員與工作人員，不該成為被誤解與指責的對象。我也真心希望，《陽光女子合唱團》可以成為一個更好的起點，讓我們一起突破版權銷售實務的困境。
畢竟，《陽光女子合唱團》最初想做的，只是讓人與人之間，多一點理解，少一點對立，多留下一點善意。
《陽光女子合唱團》導演 林孝謙
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《陽光女子合唱團》上月底因於微博宣傳文案中提及「中國台灣地區」字眼，引來台灣影迷抨擊，質疑該片獲文化部等單位補助超過1800萬元，卻疑似矮化台灣，掀起各界及文化部關注，紛紛喊話劇組出面說明，風波持續延燒。
今稍早，導演林孝謙發布聲明文，表示期間有不少傳聞與事實不符，讓人感到非常遺憾，因為這不只是對電影發行本身的誤解，也讓一路投入心力的演員與工作人員承受了不必要的傷害，甚至波及其他電影與合作夥伴，為此深切抱歉。
林孝謙指出，微博發文並非製作團隊所撰寫，陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權，「《陽光女子合唱團》最初想做的，只是讓人與人之間多一點理解，少一點對立，多留下一點善意。」
謝謝大家的關心，這段時間讓大家擔心了，也很感謝你們一直都在。
致所有關心電影《陽光女子合唱團》的朋友們：
這段時間關於《陽光女子合唱團》的各種消息，當中有不少與事實不符，讓人感到非常遺憾。因為這不只是對電影發行本身的誤解，也讓一路投入心力的演員與工作人員承受了不必要的傷害，甚至波及其他電影與合作夥伴。基於對團隊的責任，我想在這裡把相關情況再說明清楚。
如文化部李遠部長所提，本片監製劉蔚然女士已於3月31日親赴文化部說明相關情形。依現行制度，台灣電影若進入中國大陸市場，須透過當地指定發行單位（如中影及華夏）辦理，包含宣傳文案與行銷操作，皆由當地發行單位依其市場規範主導執行。因此，在微博的發文，並非製作團隊所撰寫。陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權。
另就輔導金獲利返還事宜，按照輔導金合約規定，只要有盈餘的電影均需按比例返還補助金。自2026年1月中旬達盈餘規定時，製作團隊即已主動與文化部影視及流行音樂產業局就相關程序進行積極溝通與研議。惟依相關規定，須俟本片完成映演作業，並備齊必要之報告及相關憑證文件完成核銷程序後，始得辦理返還事宜，現階段尚屬法定程序進行中，製作團隊一定會按照程序返還，特此說明。
一部電影從無到有，從來都不容易。《陽光女子合唱團》已經陸續於新加坡、馬來西亞、香港、澳門、美國、加拿大、中國大陸、英國、愛爾蘭、越南、柬埔寨與泰國等地上映。讓一個關於愛與陪伴的故事，能跨越語言與地域，被最多人理解與感受，始終是我們創作這部電影最單純、也最重要的初衷。這些努力付出的演員與工作人員，不該成為被誤解與指責的對象。我也真心希望，《陽光女子合唱團》可以成為一個更好的起點，讓我們一起突破版權銷售實務的困境。
畢竟，《陽光女子合唱團》最初想做的，只是讓人與人之間，多一點理解，少一點對立，多留下一點善意。
《陽光女子合唱團》導演 林孝謙