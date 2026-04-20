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▲林孝謙寫下710字聲明，強調微博發文「中國台灣」一詞並非劇組所控。（圖／翻攝自林孝謙臉書）

《陽光女子》稱中國台灣！林孝謙發聲：無實質控制權

▲《陽光女子合唱團》全台票房突破7.5億。（圖／記者朱永強攝影）

電影《陽光女子合唱團》本月4日進軍中國市場，官方社群於微博宣傳使用「中國台灣」一詞，引發台灣影迷抨擊，時隔2週多，今（20）日導演林孝謙首度回應，寫下710字聲明文，強調許多傳聞與事實不符，也心疼劇組與演員無辜中傷。《陽光女子合唱團》上月底因於微博宣傳文案中提及「中國台灣地區」字眼，引來台灣影迷抨擊，質疑該片獲文化部等單位補助超過1800萬元，卻疑似矮化台灣，掀起各界及文化部關注，紛紛喊話劇組出面說明，風波持續延燒。今稍早，導演林孝謙發布聲明文，表示期間有不少傳聞與事實不符，讓人感到非常遺憾，因為這不只是對電影發行本身的誤解，也讓一路投入心力的演員與工作人員承受了不必要的傷害，甚至波及其他電影與合作夥伴，為此深切抱歉。林孝謙指出，微博發文並非製作團隊所撰寫，陸委會梁文傑副主委於4月2日記者會中亦已說明，台灣團隊對當地宣傳內容並無實質控制權，「《陽光女子合唱團》最初想做的，只是讓人與人之間多一點理解，少一點對立，多留下一點善意。」