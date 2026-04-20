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115年度全國模範勞工名單公佈，高雄市共有4位勞工朋友榮獲此項全國最高殊榮，分別是環保局企業工會李政育、漢翔航空徐裕勝、東森國際鄭朝宇、中鋼公司簡丞斌。為表達敬意，高雄市議會議長康裕成今（20）日親自接見這4位「高雄之光」，頒獎肯定他們在專業領域的卓越貢獻與辛勤付出。康裕成表示，高雄作為產業重鎮，勞工朋友是推動城市轉型與經濟發展最核心的力量。得獎者不僅在各自領域專業精進，更以實際行動展現熱心服務與無私奉獻的精神，充分體現了勞動者最可貴的價值，這是推動高雄城市轉型與經濟發展最核心力量。此次獲獎的四位當選人，分別在環保前線、航太技術、物流運輸及鋼鐵生產等關鍵產業深耕，其中，服務於環保局企業工會的李政育，長期投身環境維護工作，面對民眾的訴求與抗爭，始終秉持耐心傾聽與溝通，提升環保單位的職業形象；漢翔航空公司的徐裕勝，擔任工會幹部，協助各方意見協調並凝聚共識，工作之餘更積極投入社會公益，濟助弱勢 。東森國際公司的鄭朝宇在專業崗位上兢兢業業，對公司發展貢獻良多，他亦熱心於員工福利與社會服務活動，在勞權爭取上績效卓著；中國鋼鐵公司的簡丞斌，具備深厚的實務經驗，是公司達成目標的關鍵推手，他也長期配合宣導勞工安全衛生，主動對新進同仁提供技術培訓，深具同儕肯定。