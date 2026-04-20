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針對民眾黨主席柯文哲於台中逢甲夜市掃街拜票遭人噴灑辣椒水，警方調查結果出現驚人逆轉。台中市議會民進黨團總召周永鴻今(20)日抨擊，該事件純屬警察測試裝備的烏龍，並非民眾黨口中的「政治迫害」，要求柯文哲與民眾黨向社會道歉；同時，他也質疑市長盧秀燕對基層警官的懲處過重，恐是為了維繫「藍白合」而拿警界高層當祭旗。周永鴻指出，事件發生之初，民眾黨參選人劉芩妤指控現場遭「4波無差別攻擊」，並影射有「青鳥」鬧場。柯文哲隔日受訪時更語帶哽咽，感嘆社會對立造成暴力；黃國昌亦隨之起舞，痛批台灣社會被分裂。周永鴻直言，民眾黨上下當時聯手將單純意外操作成「政治受難」，讓輿論矛頭直指綠營，刻意製造社會恐慌。然而，根據台中市警局調查，真相竟是第六分局長周俊銘在維安現場測試故障辣椒水，不慎波及旁人。周永鴻諷刺表示，真相大白，根本沒有機車騎士，更沒有政治攻擊。他質疑，既然證實是市府警察局的疏失，與任何政黨無關，柯文哲當初「流淚感嘆」的戲碼，是否該對被潑髒水的民眾與台中市民有個交代？針對懲處部分，周永鴻認為，分局長測試裝備處置不當雖有過失，但如此「極速重懲」是否符合比例原則？他高度懷疑，盧市府是因為事涉政治盟友柯文哲，為了平息民眾黨怒火並給予交代，才不惜重罰基層幹部。周永鴻強調，懲處應回歸制度與事實，而非看對象是誰就加碼演出。他呼籲盧市府應公開說明，這次辦案究竟是依法律規範，還是基於「藍白合」的政治考量？切莫為了政治利益而犧牲警察的尊嚴與體制。