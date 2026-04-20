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總統賴清德將於22日出訪我國非洲唯一友邦史瓦帝尼。國防部今（20）日表示，中共「遼寧號」（編號CV-16）航空母艦，今航經台灣海峽，國軍綿密監控。這也是遼寧號航艦今年首度通過台灣海峽。遼寧艦原為前蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「里加號」，1988年11月25日下水，1990年7月更名為「瓦良格號」。蘇聯1991年解體後劃分給烏克蘭，當時該艦處於67%完工的狀態擱置，因為烏克蘭財政困窘缺乏經費，而未能完工服役，並尋求出售。1998年澳門創律集團以2000萬美元標下「瓦良格號」，律創集團原先宣稱是要拖回澳門當作海上賭場，2000年由拖船從黑海拖回中國大連。2004年，中國政府以8.78億元人民幣正式取得艦體部分的所有權，隔年起由中船重工集團的大連造船廠實施後續興建與改裝。2012年9月25日，正式交付中國人民解放軍海軍，命名為「遼寧艦」。遼寧號的艦載機同樣來自於烏克蘭協助。原本中方打算向俄羅斯購買Su-33作為航艦艦載機，不過俄方得知中國只打算購買7架，並加以仿製後，因而拒絕要求。中國最終還是在2001年從烏克蘭獲得了Su-33原型機，瀋陽飛機集團依據生產Su-27（中國稱為殲-11B）的經驗，加以仿製。2012年11月25日，殲15戰機首次公開亮相，並上艦部署。遼寧艦採用滑跳式甲板，優點是成本低、結構簡單，但是缺點限制戰機起飛重量，需減少油料與載彈量，更難以使用固定翼機作為預警機。整體來說，滿載排水量6萬噸的遼寧號性能不如美軍尼米茲級與福特級等排水量10萬噸以上、具備核動力的超級航艦，艦載機數量也僅有美軍航艦的1/3。