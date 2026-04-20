民眾黨創黨主席柯文哲17日晚間前往逢甲夜市，未料過程中聞到刺鼻辣椒水，讓民眾黨群起激憤砲轟有人惡意為之。不過，今（20）日案情大逆轉，竟是台中市第六分局長周俊銘測試搞烏龍，引發事後一連串混亂。對此，柯文哲臉書發文表示，他相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立

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柯文哲表示，上周五晚間，他和民眾黨的夥伴一起逛台中逢甲夜市時，許多人都聞到刺鼻的異味，造成咳嗽不止、眼睛不斷流淚，有人懷疑是辣椒水攻擊，經過台中市警局調閱沿線監視器，確認共有4次噴灑，是第六分局長誤噴辣椒水。

柯文哲指出，辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，勤務使用上應有一定的規範。當人群發現有異狀，市民前往報案，甚至是調查小組開始調查之後，分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測。

柯文哲說，「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立」，這是此次事件中可改進的地方。再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了。


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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...