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▲鄭家純分享孕肚超音波照，說明上圖為發現同卵雙胞胎的那一天，下圖是10週時所拍攝。（圖／鄭家純臉書）

32歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）2022年11月嫁給大3歲日籍醫生AKIRA，今年1月初透露懷孕9週發現胎停，並進行流產手術，她今（20）日宣布好消息，「阿純目前懷孕12週，是同卵雙胞胎。」同時分享超音波照片。鄭家純表示，懷孕後去問鎮海宮七王爺，能否順利生下寶寶們，得到安慰的答案後，她告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信自己擔得起所有。鄭家純在粉專發文表示，一月上旬小產後回診，醫師建議隔三個月再規劃自然懷孕，避免心理壓力太大，她便乖乖地在以為的排卵期避孕，但沒料到小產後的排卵期會晚那麼多天，二月初沒等到月經來，接著在過年除夕那天，驗孕棒出現淡淡的第兩條線，「也就是說小產後月經還沒來就又懷孕。」令鄭家純驚喜的是，5週產檢時發現是雙胞胎，6週即聽到心跳聲，讓她眼淚瞬間往下掉，8週時確認是雙羊膜，安心很多，不過歷經過小產的鄭家純說，「從驗到兩條線到10週，心理上很難受，會亂想這次留得住嗎？懷雙胞胎真的沒問題嗎？」所幸，鄭家純後來出現許多生理上害喜的不適感，目前寶寶已經12週，此外，她表示，這次還去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」鄭家純年初在社群平台分享影片，淚崩宣布自己流產，語帶哽咽直言「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白」，坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬，她蜷縮難抑悲痛，感謝老公與粉絲的陪伴，誓言慢慢爬起面對未來，如今3個月後傳來懷雙胞胎的好消息，讓好友、粉絲紛紛獻上祝福。