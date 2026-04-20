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▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，參賽的各球隊均使出混身解數，展開為期兩天的競賽，以求爭取奪冠。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，經過多場競技，台南市安慶國小藍隊獲6年級女生組冠軍之殊榮，由鳳山區營業處處長黃明舜(中)頒發獎金及獎牌，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，參賽的各球隊均使出混身解數，展開為期兩天的競賽，以求爭取奪冠。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，屏東縣霧台國小獲5年級男生組冠軍之殊榮，由鳳山區營業處處長黃明舜(左5)頒發獎金及獎牌，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝)

台灣電力公司鳳山區營業處於日前，在高雄市鳳山區福誠高中多功能運動中心，舉辦2026年第8屆台電盃排球錦標賽，有來自台南、高雄、屏東及台東的22所國小、43支隊伍同場競技，經過為期兩天的競賽，19日下午舉行閉幕儀式，屏東縣賽嘉國小獲6年級男生組冠軍、台南市安慶國小藍隊獲6年級女生組冠軍、屏東縣霧台國小獲5年級男生組冠軍、屏東縣內埔國小獲5年級女生組冠軍之殊榮。台灣電力公司鳳山區營業處2026年第8屆台電盃排球錦標賽閉幕儀式，是由台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜主持，會中頒發獎金及獎牌，給優勝的球隊，以資鼓勵。參賽的各球隊均使出混身解數，展開為期兩天的競賽，以求爭取佳績，經比賽結果，各組獲勝隊伍如后，6年級男生組，冠軍屏東縣賽嘉國小、亞軍高雄市港和國小、季軍屏東縣內埔國小、殿軍屏東縣萬丹國小；6年級女生組，冠軍台南市安慶國小藍隊、亞軍屏東縣崇蘭國小、季軍高雄市中庄國小、殿軍台南市安慶國小隊紅隊。5年級男生組，冠軍屏東縣霧台國小、亞軍台南市六甲國小、季軍高雄市中庄國小、殿軍台南市安慶國小紅隊；5年級女生組，冠軍屏東縣內埔國小、亞軍屏東縣崇蘭國小、季軍高雄市中庄國小、殿軍高雄市莊敬國小。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司鳳山區營業處為持續推動基層排球發展，每年均舉辦台電盃排球錦標賽，邀請多支國小校隊同場競技，此次參賽的隊伍，有來自台南、高雄、屏東，以及台東，共22所學校、43支隊伍，共計377位國小選手同場競技，期來自各地的排球小將齊聚一堂，在球場上切磋球技、交流情誼，共同角逐排球錦標賽冠軍榮耀，並期持續推動基層排球運動發展。