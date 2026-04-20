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NBA（National Basketball Association）今（20）日公布 2025-26 賽季年度最佳進步球員（MIP）決選名單，激烈程度堪稱死亡之組，入圍者包含帶領球隊豪取60勝的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）、首度入選全明星賽的拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija），以及在老鷹隊打出生涯年、不再坐板凳的亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker），這三位球員皆成功從優質輪替轉型為陣中核心，誰能摘下MIP殊榮？活塞隊四年級生中鋒杜倫（Jalen Duren）毫無疑問已成MIP頭號熱門，隨著主控康寧漢（Cade Cunningham）因傷賽季報銷，杜倫卻因此爆發，在進攻端展現更強宰制力。現年22歲的杜倫，在2024-25賽季場均 11.8分、10.3籃板，在場均僅 7 次的有限出手權下，打出誇張的69.2%命中率，高效率得分讓他在補籃、護框都有出色表現。本賽季杜倫的角色明顯改變，出手數直接拉高到11.5次，得分也隨之暴漲到19.5分，雖然命中率小幅下降至65.0%，但超過6成的命中率，讓他在全聯盟排名第4。此外，他的籃板依然維持在10顆以上的水準，整體找不到退步的痕跡。然而活塞今天季後賽首輪以101：112不敵魔術，杜倫僅拿8分。拓荒者戰績一直在西區邊緣掙扎，今天季後賽首輪迎戰聖安東尼奧馬刺以98：111落敗，不過今年25歲的前鋒阿夫迪亞，上個賽季在拓荒者已是穩定的主力之一，場均16.9分、7.3籃板、3.9助攻，三分命中率36.5%。阿夫迪亞本季打出生涯年，得分突破20大關，一口氣跳到 24.2分、6.9籃板、6.7助攻，出手數從11.7次升至16.1次，逐漸站穩核心地位，今天季後賽首戰也砍下30分、10籃板的成績。然而，阿夫迪亞的三分命中率從36.5%下滑至31.8%，真實命中率（TS）仍維持在60%，代表他在更高使用率與更高難度的進攻環境中，依舊能保持穩定產出。27歲的亞歷山大沃克昨天先發出陣，不敵紐約尼克，以102：113收下季後賽首戰敗局，不過他上場時間全隊最長，達39分鐘，17投6中拿17分，雖首戰數據未達巔峰，但他上賽季效力灰狼時僅僅只是替補球員，場均9.4分、2.7助攻，兩賽季有明顯差別。實際上，亞歷山大沃克在本賽季轉戰老鷹後，外界並未預期他會承擔重要的角色，沒想到他在老鷹的定位完全改變，場均數據直接跳到20.8分、3.7助攻，分數翻倍成長，出手數也從7.5變成15.3，三分出手更來到8.1次，並維持39.9%、近4成的命中率。他在例行賽更以251顆三分球坐擁聯盟第4，亞歷山大沃克可說是本賽季最大的驚喜。