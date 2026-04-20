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▲張小燕淡出演藝圈多年後，過著平靜生活，時常與友人聚會。（圖／陳鴻臉書）

77歲「綜藝教母」張小燕從2020年便漸漸淡出演藝圈，過著低調平靜的退休生活。而近日，模特兒經紀公司凱渥創辦人、有台灣「時尚教父」之稱的洪偉明曬出一張和友人的合照，好久不見的張小燕也在其中，還坐在洪偉明身旁的C位，搭著對方的肩膀，對鏡頭比出手指愛心露出燦笑，看起來氣色非常好。洪偉明也透露幾人已有40年以上交情，不變友情引發熱議。洪偉明在近日於IG曬出與友人們的聚餐照，張小燕也在內，他在文中感性寫下：「又是一群親爱的朋友聚餐，也是差不多有四十年以上的交情了。」其中，張小燕坐在洪偉明身邊，還搭著對方的肩，兩人一起比著手指愛心、對鏡頭露出燦笑，氣色看起來非常紅潤，似乎很享受與老朋友們的聚會。張小燕以童星出道，在演藝圈活躍超過66年。年過70歲後，她也漸漸開始追求平靜生活，而在主持的經典節目《SS小燕之約》、《小燕有約》等陸續停播後，也給了她休息機會，並在2020年開始漸漸淡出演藝圈。張小燕坦承對於退休不感到遺憾，她認為這圈子習慣了「節目開與停」，樂觀表示有捨必有得。在最後一個節目《小燕有約》於2018年停播後，張小燕選擇不再勉強經營演藝舞台，只偶爾現身在公益等活動。她也曾提到，這段退休的過程對她而言是「人生的另一個階段」，讓自己靜下來去結交朋友、享受生活，不用再像年輕時那樣頂著壓力追求事業。現在的她也過得非常愜意，重心回歸個人生活，與家人、好友相聚。她曾多次透過好友轉述，現階段的生活哲學就是「平淡是福，沒事是安」。74歲洪偉明是凱渥模特兒經紀公司（Catwalk）的創辦人，被譽為「台灣時尚教父」。洪偉明早期涉足演藝圈，曾擔任歌手歐陽菲菲的演唱伴舞與編舞，並曾為張小燕打點過節目造型，兩人也因此結下深厚友誼。而在1986年，他創辦凱渥，不僅引進國際化的模特兒訓練制度，要求藝人進行全方位培訓，並成功打造了林志玲、隋棠、阮經等一眾名模，帶領凱渥成為台灣最具規模與影響力的經紀公司之一。