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柯文哲等人在逢甲夜市發生的辣椒水「攻擊事件」，經查是台中第6分局長的個人行為，代表民眾黨報案的小草女神劉芩妤表示，事發後許多人批評事件是自導自演，感謝警方迅速偵辦讓此案落幕，那些獵巫、妄下斷論的人應該道歉，讓社會重拾善良。網友批評白營亂指控騎機車的「可疑男子」，劉芩妤說，她當下把所有疑點都告訴警察，是為了讓警方縮小目標去偵辦。柯文哲17日晚間與劉芩妤等人到逢甲夜市拜票，發生疑似辣椒水攻擊事件，第2天上午劉芩妤到第6警局報案，並指案發時看見2名騎機車男子行跡可疑。許多網友以案發地點是徒步區，機車無法進入，以及直播畫面只有半數的民眾黨人士掩鼻，立委陳清龍照樣吃地瓜球、一旁路人也都正常為由，懷疑柯文哲等人「演很大」。劉芩妤今（20）日感謝警方迅速偵辦，證實並沒人自導自演。她強調報案是為了守護安全、追求真相，現在真相大白，她選擇原諒並讓事件歸於平靜，期盼急於獵巫、造謠的言論就此止步，還給受害者一個公道。但對於「在還沒有調查清楚前，就妄下斷論、在網路說我們自導自演，不停攻擊我們的民眾，必須要出來嚴正的道歉」。對於民眾黨指控有兩名騎機車男子行跡可疑，為什麼最後「嫌犯」變成分局長？網友批評機車男無辜又倒楣。劉芩妤說，當事人做筆錄時，本就該把所有疑點詳列出來，讓警察可以縮小目標，因此她正式報案時，也詳閱當晚的影片做出整理，以利警方後續偵辦與判斷。