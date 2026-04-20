日本東北三陸沖今（20）日當地時間約下午4時53分發生規模7.5地震，青森縣最大震度5強，日本氣象廳立刻發布海嘯警報，岩手縣與青森縣可能達到3公尺高，稍早已觀測到80公分。後續是否有餘震？氣象廳稍早已於下午6時召開記者會，提醒民眾未來一周內仍有可能出現相同震度地震發生的可能性。
根據NHK報導，日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，「目前已發布海嘯警報，並且已經觀測到海嘯。位於沿岸地區或河川附近的人，請立刻避難到高處。已經避難的人，請持續保持避難狀態。」
清本真司表示，青森縣觀測到最大震度5強。此外，日本全國廣泛地區也觀測到地震搖晃。在震動較強的地區，可能存在落石或山崩等危險。呼籲民眾對地震與降雨保持充分警戒。未來約一週內，尤其是接下來2至3天內，需注意可能出現最大震度5強程度的地震。該地區過去也曾出現地震連續發生的案例，未來仍有可能發生更強烈搖晃的地震。
清本真司提到，目前已對北海道、青森縣及岩手縣發布海嘯警報，其周邊地區則發布海嘯注意報。特別是在發布海嘯警報地區的人，請務必避難。另外，發布海嘯注意報地區的人，請遠離海岸。海嘯的第2波、第3波有時會比第1波更高。在警報解除之前，請持續避難。
此外，去年12月三陸外海也曾發生強烈地震，兩起地震有無關聯？清本真司指出，這次地震的震源位置稍微偏北，去年的地震並未與本次地震有直接關聯或影響。
至於是否發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」？他提到，目前仍在詳細研究此次地震的規模，上一次（去年12月）發布該資訊時，從地震發生到發布花了2小時45分鐘。是否發布，還需要再一些時間才能做出判斷
由於過去曾有周邊地區地震接連發生的案例，清本真司在記者會中表示，例如2015年在三陸外海發生規模6.9地震後，約3天後又發生規模6.5地震，約4天後又發生規模6.4地震。未來一週內仍有可能發生規模較大的地震，請務必提高警覺。
我是廣告 請繼續往下閱讀
清本真司表示，青森縣觀測到最大震度5強。此外，日本全國廣泛地區也觀測到地震搖晃。在震動較強的地區，可能存在落石或山崩等危險。呼籲民眾對地震與降雨保持充分警戒。未來約一週內，尤其是接下來2至3天內，需注意可能出現最大震度5強程度的地震。該地區過去也曾出現地震連續發生的案例，未來仍有可能發生更強烈搖晃的地震。
清本真司提到，目前已對北海道、青森縣及岩手縣發布海嘯警報，其周邊地區則發布海嘯注意報。特別是在發布海嘯警報地區的人，請務必避難。另外，發布海嘯注意報地區的人，請遠離海岸。海嘯的第2波、第3波有時會比第1波更高。在警報解除之前，請持續避難。
此外，去年12月三陸外海也曾發生強烈地震，兩起地震有無關聯？清本真司指出，這次地震的震源位置稍微偏北，去年的地震並未與本次地震有直接關聯或影響。
至於是否發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」？他提到，目前仍在詳細研究此次地震的規模，上一次（去年12月）發布該資訊時，從地震發生到發布花了2小時45分鐘。是否發布，還需要再一些時間才能做出判斷
由於過去曾有周邊地區地震接連發生的案例，清本真司在記者會中表示，例如2015年在三陸外海發生規模6.9地震後，約3天後又發生規模6.5地震，約4天後又發生規模6.4地震。未來一週內仍有可能發生規模較大的地震，請務必提高警覺。