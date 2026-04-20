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日本東北三陸沖今（20）日當地時間約下午4時53分發生規模7.5地震，青森縣最大震度5強，日本氣象廳立刻發布海嘯警報，岩手縣與青森縣可能達到3公尺高，稍早已觀測到80公分。後續是否有餘震？氣象廳稍早已於下午6時召開記者會，提醒民眾未來一周內仍有可能出現相同震度地震發生的可能性。根據NHK報導，日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，「目前已發布海嘯警報，並且已經觀測到海嘯。位於沿岸地區或河川附近的人，請立刻避難到高處。已經避難的人，請持續保持避難狀態。」清本真司表示，青森縣觀測到最大震度5強。此外，日本全國廣泛地區也觀測到地震搖晃。在震動較強的地區，可能存在落石或山崩等危險。呼籲民眾對地震與降雨保持充分警戒。未來約一週內，尤其是接下來2至3天內，需注意可能出現最大震度5強程度的地震。該地區過去也曾出現地震連續發生的案例，未來仍有可能發生更強烈搖晃的地震。清本真司提到，目前已對北海道、青森縣及岩手縣發布海嘯警報，其周邊地區則發布海嘯注意報。特別是在發布海嘯警報地區的人，請務必避難。另外，發布海嘯注意報地區的人，請遠離海岸。海嘯的第2波、第3波有時會比第1波更高。在警報解除之前，請持續避難。此外，去年12月三陸外海也曾發生強烈地震，兩起地震有無關聯？清本真司指出，這次地震的震源位置稍微偏北，去年的地震並未與本次地震有直接關聯或影響。至於是否發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」？他提到，目前仍在詳細研究此次地震的規模，上一次（去年12月）發布該資訊時，從地震發生到發布花了2小時45分鐘。是否發布，還需要再一些時間才能做出判斷由於過去曾有周邊地區地震接連發生的案例，清本真司在記者會中表示，例如2015年在三陸外海發生規模6.9地震後，約3天後又發生規模6.5地震，約4天後又發生規模6.4地震。未來一週內仍有可能發生規模較大的地震，請務必提高警覺。