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前民眾黨主席柯文哲17日於台中逢甲夜市掃街疑遭人噴灑辣椒水，導致隨行團隊約20人出現呼吸道不適狀況。經調查兇手竟是當天負責現場指揮的第六分局長周俊銘，因測試辣椒水裝備，朝地面試噴後氣體擴散；台中市警局已對其記過2次，並調離主管職務。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，一群騙子搞了一個幌子，嚇到了燕子，結果勒，被拔掉的是鴿子，這樣對嗎？吳靜怡在政論節目《頭家來開講》中將矛頭指向台中市長盧秀燕，如果是一個有guts的女人、有guts的媽媽，難道就因為警察得罪了柯文哲，讓皇上身體不舒服，眼睛不舒服了2天，所以就將周俊銘拔官，讓她不禁直呼：「這個非常荒謬欸！」吳靜怡強調，若盧秀燕這麼在乎每一個人在台中發生的事情，不曉得有多少警察可能被拔官，她更進一步舉例，先前台中爆發非洲豬瘟案例，當時有多少局長、科員犯下不應該犯的疏忽，但他們有被處罰嗎？沒有嘛！外界關注此次分局長遭重懲，是否與政治壓力有關？台中市警局長吳敬田說明，周俊銘當天共試噴辣椒水4次，且在事件發生後24小時才向警局通報，已涉及重大督導疏失與延誤回報，因此依規定予以嚴懲。