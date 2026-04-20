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日本青森縣三陸沖近海20日下午發生規模7.5地震，最大震度來到5強，日本氣象廳發布海嘯警報。不少網友在日本Yahoo論壇留言，直呼這次地震與2011年東日本311大地震，震央、深度幾乎都相同，回憶當時災難的狀況。日本氣象廳資料顯示，震央位於三陸外海，震源深度為10公里，地震規模芮氏規模7.5。青森縣階上町測得最大震度5強。日本氣象廳發布海嘯警報，提醒沿岸居民注意，往高處避難。岩手縣與青森縣預計最高可能來到三公尺，下午5時34分，岩手縣久慈港已觀測到80公分海嘯、岩手縣宮古市已觀測到 40 公分海嘯。有不少日本網友在Yahoo論壇留言討論：「東京雖然只是輕微搖晃，但橫搖持續了很久。記得東日本大地震時也是這種令人不舒服的長時橫搖」、「雖然沒有像311當時那樣劇烈，但橫搖持續了好一段時間」、「搖晃程度大概是讓天線擺動，但持續了約 10 秒。那種搖晃長度讓我想起東日本大地震時，那種異常持久、不知道何時會停、擔心如果停不下來該怎麼辦的恐懼感」網友也回應各地狀況：「現實情況是，青森縣八戶的人對地震太習慣了，震度5左右大概都不會驚慌失措。我傳LINE給父母，他們每次都回說沒什麼大不了」、「當時待在老舊建築裡，感覺震動是不斷地由下往上頂，然後持續搖晃，真的非常恐怖！只有沒經歷過311大地震的我一個人在尖叫，看到仙台本地人都冷靜得不得了，讓我感到很驚訝」、「當時人在大阪市內辦公大樓的 20 樓。天花板的燈具緩慢且大幅度地搖晃，我親身經歷過阪神大地震和東日本大地震，希望這次也能平安度過」。不少人也都擔心説，東北地區頻繁的能量釋放，可能預示著尚未發生的南海海槽大地震，以及近期能源與糧食儲備有隱憂，若發生大規模災害，政府的後勤支援能力可能處於最差時機。