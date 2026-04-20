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台南市議會今(20)日舉行第4屆第7次定期會，下午針對「亞太國際棒球訓練中心營運管理」議題，由市府體育局提出專案報告，市長黃偉哲並率相關局處列席備詢。議員質詢聚焦噪音影響、招商爭議與合約問題，要求球團在追求商業利益之餘，應正視企業社會責任（CSR），兼顧在地居民生活品質。針對亞太棒球場賽事噪音引發居民生活衝擊，議員今天於質詢時播放居民實測影片，為長期被「棒球熱情」話語所掩蓋的在地心聲發聲。雖然環保局已積極介入監測，且體育局嚴格規範晚間10時後停止電子應援並針對設備加裝消音箱，南市府指出，法規標準僅是環境檢測的最低底線，居住品質的維護不應單向仰賴公部門稽查。南市府也呼籲，球團在享受商機與票房聲量的同時，更應展現與之相稱的企業社會責任（CSR），有義務將周邊居民的居住安寧納入營運治理核心，而非僅以商業數據作為談判籌碼；唯有球團主動落實具體噪音防制與敦親睦鄰方案，讓賽事熱潮與在地生活品質取得雙贏，才能真正建構一個共榮共好的亞太棒球園區。會中議員關心亞太國際棒球訓練中心營運及周邊空間招商爭議，對此提出質詢亞太棒球場內部17格攤位，屬球團承租經營範圍，台南市政府依約保留其中2格，用於推廣台南在地農特產品，原定進駐廠商包括黃金蕎麥、瓜瓜園與東山咖啡，皆為深耕台南的在地品牌。然而，這幾家廠商最終未能進場，理由是與球團自行招商的攤位商品有所重複。議員並進一步指出，南市政府依約取得的2格推廣空間，其用途本就不是商業競爭，而是公部門履行推廣在地農產品的政策職能。球團以商業邏輯介入並阻擋這項政策目的的實現，等同於以承租人的身份，干預出租方的政策執行權——這已超越正常的場地租用關係，是對公共政策空間的侵蝕。南市府推廣在地農產品的立場與方向本應清晰對外說明，避免讓公眾誤以為是市府主動放棄這2格空間。瓜瓜園的主力產品是地瓜相關加工食品，與地瓜球的原料或許沾得上邊，但在商品定位、品牌屬性與消費客群上，兩者根本不在同一條競爭跑道上。若連這樣的廠商都被以「重複」為由擋下，所謂「避免競爭」的說法，不過是一塊遮羞布，遮掩的是球團對場內商業利益的全面壟斷意圖。另外，關於亞太國際棒球訓練中心招標爭議，議員於質詢時指出，南市府早在113年依法辦理主球場公開招標，程序透明合法，然因職業球團間「不進駐他隊主場城市」的不成文默契導致流標，此類民間潛規則不應架空公務體系的招標制度，更不應成為球團事後要求政府讓步的談判籌碼。議員強調，統一獅與南市府本質為法律保障的租賃關係，球團若欲改造場地須依法取得出租方同意，不應持續對外操弄輿論、煽動球迷情緒，導致依法辦事的公務人員無端遭受攻擊，將商業談判挫折轉化為對公部門的壓力，顯非在地企業應有之風範。對此，市長黃偉哲表示，市府將堅守公有資產管理的法規程序，持續以專業、理性的態度與球團溝通，確保雙方在法治架構下達成共識。議員也強調，事實上亞太主球場的合約中根本不存在權利金條款，何來「高額收費壓垮球團」之說？回溯台南市立棒球場近三十年的合約紀錄，統一獅每年僅需繳納約200萬元的低廉租金。球團長期坐享政府讓利，卻在談判僵持時利用不實資訊，將市府抹黑為營運阻礙，這不僅是惡意操弄民意，更是對台南市民知情權的公然欺騙。此外，針對先前開幕戰期間球迷與各界關心的硬體與交通議題，市府已啟動多項改善措施，在硬體設施方面，出入口已增設臨時照明，並研議長期固定式照明方案；同時以帆布覆蓋優化橫向座椅動線，並協調三大電信業者強化現場通訊訊號；而球迷關心的「打者之眼」也預計於4月底前完成帆布覆蓋。在交通疏導方面，賽前已於周邊增設汽車965席、機車1,270席的停車位，並設置119面導引牌面。為進一步提升大眾運輸便利性，南市府未來將評估增設YouBike站點的可行性，並已發文請台鐵評估賽事期間增班，確保球迷進退場順暢。