中央氣象署表示，明（21）日水氣稍微增多，各地多雲到晴，周三（4月22日）吹偏南風，午後雨勢轉往中北部及山區，周四、周五（4月23日至4月24日）鋒面通過，全台都有雨勢，中北部要嚴防雷雨；周六（4月25日）東北季風、華南水氣接手，降雨範圍還是較大，周日（4月26日）天氣回穩。
明天天氣多雲到晴 南台灣36度高溫
氣象署預報員劉沛滕表示，明天水氣稍微增多，東部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後山區、嘉義以南有局部短暫陣雨。周三風向轉為「偏南風到東南風」，午後下雨區域轉移到「中部以北、宜蘭、花蓮、山區」，不過整天仍以多雲到晴為主。
全台有雨3天 北台灣慎防雷雨
周四全台變天，劉沛滕提醒，鋒面逐漸通過，全台降雨機率都提高，尤其是中部以北有較大雨勢，甚至會明顯的雷雨，並持續至周五；周六鋒面雖然遠離，不過受到「東北季風、華南水氣」雙重影響，仍是全台有雨的環境；周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。
氣溫方面，明天高溫宜蘭、花蓮25度，北部、台東27至30度，中南部31至32度，近山區有局部36度，早晚全台低溫20至23度，日夜溫差較大；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。
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氣象署預報員劉沛滕表示，明天水氣稍微增多，東部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後山區、嘉義以南有局部短暫陣雨。周三風向轉為「偏南風到東南風」，午後下雨區域轉移到「中部以北、宜蘭、花蓮、山區」，不過整天仍以多雲到晴為主。
周四全台變天，劉沛滕提醒，鋒面逐漸通過，全台降雨機率都提高，尤其是中部以北有較大雨勢，甚至會明顯的雷雨，並持續至周五；周六鋒面雖然遠離，不過受到「東北季風、華南水氣」雙重影響，仍是全台有雨的環境；周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。
氣溫方面，明天高溫宜蘭、花蓮25度，北部、台東27至30度，中南部31至32度，近山區有局部36度，早晚全台低溫20至23度，日夜溫差較大；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。