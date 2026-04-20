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明天天氣多雲到晴 南台灣36度高溫

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

全台有雨3天 北台灣慎防雷雨

▲本周前半段天氣穩定炎熱，下半周鋒面、東北季風、華南雲雨區影響，全台降雨機率高。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，明（21）日水氣稍微增多，各地多雲到晴，周三（4月22日）吹偏南風，午後雨勢轉往中北部及山區，；周六（4月25日）東北季風、華南水氣接手，降雨範圍還是較大，周日（4月26日）天氣回穩。氣象署預報員劉沛滕表示，明天水氣稍微增多，東部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後山區、嘉義以南有局部短暫陣雨。，不過整天仍以多雲到晴為主。周四全台變天，劉沛滕提醒，鋒面逐漸通過，全台降雨機率都提高，，並持續至周五；；周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。氣溫方面，；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。