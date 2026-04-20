我是廣告 請繼續往下閱讀

▲JINS Taiwan總經理邱明琪與台北市副市長林奕華參觀領養攤位，林奕華現場感謝主辦單位推廣動物平權理念。（圖／JINS Taiwan提供）

▲JINS滾草皮音樂會邀請多位知名歌手接力演出，人氣歌手莊鵑瑛小球吸引歌迷聚集華山大草原。 （圖／JINS Taiwan提供）

▲JINS滾草皮音樂會規劃多場寵物互動課程，包括犬類行為學、寵物瑜珈、寵物按摩等，吸引民眾帶寵物到場參加。（圖／JINS Taiwan提供）

想看全台北最萌的風景嗎？來華山就對了！長期深耕動物平權議題的日本眼鏡品牌 JINS，本週末（4/18-4/19）在台北華山大草原舉辦《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》。這場結合「音樂表演、療癒市集、毛孩課程」的超Chill派對，首日就吸引數千名「主子」與「奴才」帶著野餐墊到場開趴。陽光、草地加上不間斷的萌寵笑臉，讓華山瞬間變成全台最療癒的毛孩樂園，吸引近萬人到場支持！台北市副市長林奕華於週六下午驚喜現身，一改嚴肅公務行程，抱著救援回來的小博美「吉娜」，大讚超級可愛！林奕華說：「台北市是動物友善的國際城市，致力於推廣『領養代替購買』，看到有企業願意發揮自身力量，在華山這麼美的草地舉辦結合音樂與公益的活動，讓更多市民能看見這些等待家的孩子，同時也認識狗狗們為國家付出的努力，這樣的活動相當有意義。」本次活動的一大亮點，莫過於大眾平時鮮少有機會近距離接觸的「國防與邊境守護者」海巡署北部分署偵搜犬區隊和憲兵指揮部警衛大隊。這群平時負責查緝走私、守護維安的「毛英雄」，在領犬員帶領下，對指令反應精準到位，秀出長年訓練的成果，但私下與民眾互動時卻展現出超萌反差，溫暖眼神加上滿滿活力，讓現場民眾直呼「超可愛！」，紛紛排隊爭相與英雄們合影留念。除了「硬派」的國防英雄，JINS 也與「台灣心輔犬培育團隊」及「陪伴犬協會」合作，邀請這群溫暖的療癒天使到場。民眾透過互動了解到，心輔犬多是由流浪犬訓練而成，專門協助銀髮長輩與特殊族群克服情緒障礙與復健；而長期穿梭在醫院、老人院與國小的陪伴犬，更是舒緩自閉症兒童身心壓力的重要良方。JINS總經理邱明琪表示，特別邀請這群毛英雄到場，是希望大眾看見狗狗除了是家人，也承擔著多元的社會任務。JINS台灣總經理邱明琪強調，品牌對動物平權的付出，除了多次舉辦毛孩闔家都能參加的音樂會外，多年來也支持浪浪和導盲犬協會，或以回收眼鏡打造裝置藝術，提升大眾對動物平權意識的關注。活動現場誠意滿滿，不僅邀來「台灣獸醫重機隊」與「新北市獸醫臨床醫學會」提供專業免費義診，JINS更落實「公益優先」，現場 40家市集攤位中，優先提供場地給支持浪浪的攤商。而人氣最高的「小舞台區」，由犬類行為專家熊爸現場傳授狗狗心理學，加上寵物瑜珈與按摩教學，吸引超過300名飼主帶著毛孩提早卡位，現場熱鬧非凡，含金量超高的課程讓飼主們大呼：「賺到了！」此外，JINS巡迴全台的人氣公益小紅胖卡「JINS GO」也沒缺席，由專業驗光師現場駐守，幫大家保養、調整眼鏡，守護民眾視力的同時也傳授護眼秘訣，服務暖心到位。當音樂響起，華山大草原瞬間化身「都會療癒森林」。週六由棉花糖樂團主唱小球（莊鵑瑛）以正能量歌聲揭開序幕，隨後溫暖男聲黃偉晉登場，吸引大批「小鋼盔」粉絲集結，黃偉晉走向台下與歌迷互動自拍，粉絲們紛紛暴動，尖叫聲不斷。接著登場的魏如昀則以清澈嗓音融化全場，她感性直呼：「在華山看見這麼多幸福的毛孩，真的太療癒了！」當經典神曲《聽見下雨的聲音》旋律響起，全場民眾默契十足開啟「燈海模式」大合唱，讓華山草地變成超巨型KTV最後由近期鮮少在台露面的金曲歌后Joanna王若琳，以獨特的慵懶爵士嗓音，在夕陽下為首日劃下完美句點。民眾激動表示：「不用門票就能聽這種頂級陣容，明天還要帶家裡的毛孩再來卡位！」日本銷量第一眼鏡品牌JINS連續兩年舉辦毛孩音樂市集活動，去年兩度於南台灣創下萬人參與紀錄後，首度移師台北，在華山大草原舉辦《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》。這場毛孩家庭都能一起「滾草皮」的草地派對，結合音樂、市集、毛孩互動和公益活動，錯過今天別遺憾！JINS預告周日（4/19）的舞台卡司將再升級。不僅有手握三屆金曲獎的慵懶系歌王HUSH準備用迷幻嗓音征服樂迷耳朵，還有「創作精靈」許哲珮、甜美女聲琳誼等實力派歌手輪番登場。歡迎民眾無論家中有沒有毛小孩，都能一起到場感受這座動物友善城市的舒適氛圍，在輕柔的樂聲中感受台北獨有的「鬆弛感野餐」。活動名稱：《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》主辦單位： JINS Taiwan活動日期： 2026年4月18日（六）至4月19日（日）活動時間： 14：00 - 19：00活動地點： 華山大草原(臺北市中正區林森北路27號)